В Москве за сутки выявили 670 новых случаев коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 670 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса увеличилось до 270 447.

«В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели составляет 0,25%», — добавили в оперативном штабе, отметив, что данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее стало известно, что в столице от коронавируса выздоровели 1143 пациента. Общее число вылечившихся москвичей к утру 12 сентября составило 228 673.