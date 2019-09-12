Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов

Минздрав меняет порядок определения стартовой цены контрактов на закупку жизненно важных лекарств, треть аукционов на которые сорвана в 2019 году. Ведомство пошло навстречу поставщикам, которые игнорировали торги из-за низких цен

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Министерство меняет правила

Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это решение было принято после того, как стало известно, что в 2019 году сорвано 30% соответствующих тендеров. Копия проекта нового приказа ведомства есть у РБК. 4 сентября этот проект обсуждался на рабочем совещании в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава, рассказали РБК два собеседника на фармацевтическом рынке. Планируется, что новые правила закупок начнут действовать с ноября.

Всего в России, как сообщал РБК, за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств, в основном это происходило из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Поставщики отказывались участвовать в торгах из-за отсутствия потенциальной прибыли. За первое полугодие 2019 года количество несостоявшихся тендеров увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из подсчетов аналитической компании Headway.

Как государство закупает лекарства и что такое НМЦК В России государство закупает препараты для льготников и стационаров. Этим занимаются Минздрав, региональные ведомства или сами больницы. Чтобы осуществить закупку, они размещают заявку на сайте zakupki.gov.ru и указывают начальную максимальную цену контракта. Поставка может быть осуществлена по НМЦК или ниже, но не выше. Самое низкое по цене предложение выигрывает.

Количество несостоявшихся аукционов выросло, поскольку вступил в полную силу приказ Минздрава об определении НМЦК, подписанный еще в 2017 году. Он обязал заказчика поставок рассчитывать начальную цену контракта, основываясь на данных «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения».