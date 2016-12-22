В Роскомнадзоре ответили на слова Пескова о сотовой связи во Владивостоке

В Роскомнадзоре проверяют информацию о проблемах со связью на Дальнем Востоке. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга на ВЭФ пожаловался на плохое качество мобильной связи в регионе

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Управление Роскомнадзора по Приморскому краю и дальневосточный филиал подведомственной радиочастотной службы начали проверку после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на плохое качество мобильной связи в регионе. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что специалисты проводят радиоконтроль для выявления и устранения помех на крупных международных мероприятиях, в том числе и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября. «Все полученные результаты по итогам мониторинга доводятся до операторов мобильной связи для принятия с их стороны оперативных мер по улучшению качества оказания услуг», — подчеркнули в пресс-службе.

Дмитрий Песков пожаловался на качество связи на Дальнем Востоке во время брифинга для журналистов днем 12 сентября. Беседа с ним дважды прерывалась. «К сожалению, вот так у нас работает во Владивостоке сотовая связь», — сказал пресс-секретарь президента, добавив, что Роскомнадзору «есть чем заниматься на Дальнем Востоке».

Роскомнадзор в конце 2017 года называл перечень автодорог с худшим покрытием мобильной связи. Тогда в службе отметили федеральные трассы М-52 «Чуйский тракт» на Алтае, М-54 «Енисей» в Сибири и М-56 «Лена» на Дальнем Востоке. Лучший доступ к мобильной связи имеют водители, пользующиеся трассами в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. В Роскомнадзоре подчеркивали, что помехи со связью в пути происходят из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Кроме того, проблемы с доступом к связи возникают на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.