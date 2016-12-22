Песков указал Роскомнадзору на плохое качество связи на Дальнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роскомнадзору «есть чем заниматься на Дальнем Востоке» из-за проблем с сотовой связью. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Во время брифинга разговор с представителями СМИ дважды прерывался, Песков принес свои извинения за технические неполадки. «К сожалению, вот так у нас работает во Владивостоке сотовая связь», — констатировал Песков. Во Владивостоке с 11 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум.

В декабре 2017 года Роскомнадзор сообщал, что федеральные трассы с худшим покрытием мобильной связи находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Речь шла об автодорогах М-52 «Чуйский тракт», М-54 «Енисей» и М-56 «Лена».

По словам экспертов ведомства, проблемы со связью возникают из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Отсутствие связи было зафиксировано в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.