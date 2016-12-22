ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,88 68,41 EUR Нал. 80,99 79,41 USD Бирж. 68,93 -0,48 EUR Бирж. 80,15 -0,46 USD ЦБ. 69,57 -0,40 EUR ЦБ. 80,65 -0,75 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6284,00 +44,50 IMOEX 2334,73 -0,02% RTSI 1067,01 +1,05% Brent 80,01 +1,76% DJIA 25985,49 +0,06% Nasdaq 7898,79 -0,92%
Песков указал Роскомнадзору на плохое качество связи на Дальнем Востоке
Лента новостей
Росгвардия показала видео учений по освобождению заложников в Сбербанке 17:48, Общество В Подмосковье ограбили дом музыканта Владимира Кузьмина 17:46, Общество 9 способов повязать платок 17:45, Стиль Песков указал Роскомнадзору на плохое качество связи на Дальнем Востоке 17:36, Общество Минсельхоз предложил ограничить госзакупки иностранных вин 17:33, Бизнес В результате крушения самолета в Ульяновской области погиб пилот 17:30, Общество Сокровища для Alibaba: почему Россия готова поделиться данными с Китаем 17:26, Мнение За год интерес к ICO упал в 10 раз 17:26, Крипто В Росавиации заявили о недовольстве системой безопасности полетов «ЮТэйр» 17:23, Общество Европарламент впервые решил наказать члена ЕС за «разрушение демократии» 17:20, Политика Шале британского шпиона: в Австрии построили галерею агента 007 17:17, Недвижимость  Военные заявили о признаках постановки химатаки во втором городе в Сирии 17:14, Политика Apple опубликовала характеристики и названия новых iPhone 17:12, Технологии и медиа 8 книг о женской дружбе: от травмирующей до спасительной 17:09, Pink Власти Британии ответили на обращение Путина к «отравителям» Скрипалей 17:07, Политика Футболист сборной Германии Сами Хедира продлил контракт с «Ювентусом» 16:57, Спорт Росгвардия пришла с обыском на Тульский молочный комбинат 16:34, Общество 10 фактов о ценах на жилье в Москве 16:27, Недвижимость Белорусская церковь опротестовала решение Константинополя по Украине 16:26, Общество В Думе предложили упростить принятие на госслужбу бывших украинцев 16:20, Общество В США появилась группа по защите крипто-инвесторов: в ней есть Coinbase 16:17, Крипто Удача для «Газпрома»: Китай спешит получить российский газ через коридор 16:17, Quote «Росатом» заключил контракт о поставке урана в Китай 15:58, Бизнес В Кремле прокомментировали обращение Путина к «отравителям» Скрипалей 15:53, Политика Без стресса, гормонов и антибиотиков: как производит хорошее мясо 15:53, РБК и Мираторг Москалькова предложила законодательно закрепить понятие «пытки» 15:51, Общество
Песков указал Роскомнадзору на плохое качество связи на Дальнем Востоке
Общество, 17:36
0
Песков указал Роскомнадзору на плохое качество связи на Дальнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роскомнадзору «есть чем заниматься на Дальнем Востоке» из-за проблем с сотовой связью. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Во время брифинга разговор с представителями СМИ дважды прерывался, Песков принес свои извинения за технические неполадки. «К сожалению, вот так у нас работает во Владивостоке сотовая связь», — констатировал Песков. Во Владивостоке с 11 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум.

Развитие связи 5G в России отложили до 2022 года
Технологии и медиа

В декабре 2017 года Роскомнадзор сообщал, что федеральные трассы с худшим покрытием мобильной связи находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Речь шла об автодорогах М-52 «Чуйский тракт», М-54 «Енисей» и М-56 «Лена».

По словам экспертов ведомства, проблемы со связью возникают из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Отсутствие связи было зафиксировано в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

Теги: Роскомнадзор , сотовая связь , Дмитрий Песков , ВЭФ , Владивосток
Главное
Европарламент впервые решил наказать члена ЕС за «разрушение демократии» Политика
Материалы по теме
В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных Технологии и медиа
Минкомсвязь решила ужесточить требования к сим-картам по «закону Яровой» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter