Постпред России в ОЗХО назвал «дело Скрипалей» попыткой влиять на выборы

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что организаторы отравления в Солсбери хотели повлиять на президентские выборы в России

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Организаторы отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери хотели повлиять на выборы президента России. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире видеоагентства Ruptly.

«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал он.

Шульгин добавил, что в марте Россия готовилась к чемпионату мира по футболу и выборам и ей было невыгодно подобное происшествие. По мнению представителя страны при ОЗХО, это выгодно тем, кто хочет дискредитировать российское руководство и обложить страну новыми санкциями.

Видео: Ruptly / YouTube

Шульгин напомнил, что Британия утверждает, что покушение было выгодно России, поскольку укладывается в политику по уничтожению предателей, находящихся за рубежом. ​«Мы показали, что этот тезис насквозь лживый, ничего этого нет», — сказал он.

В июле чиновник уже выдвигал подобную версию. «Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», — считает постпред.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «главными бенефициарами» отравлений в Солсбери и в Эймсбери Великобританию и США. «Непосредственно возможности, колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые, по большому счету, и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации», — сказала она.

12 сентября президент Владимир Путин посоветовал россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон заподозрил в причастности к инциденту в Солсбери, самим рассказать СМИ о себе. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. (...) Ничего там особенного и криминального нет», — заметил глава государства.

5 сентября британская полиция назвала Петрова и Боширова главными подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Премьер-министр Британии Тереза Мэй называла их сотрудниками российской внешней разведки — ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ). Она отметила, что их действия «почти наверняка» были утверждены «на более высоком уровне». По мнению британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В Москве последовательно отвергают обвинения в причастности к отравлению.