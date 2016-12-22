Захарова назвала США и Британию бенефициарами отравления в Солсбери

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «главными бенефициарами» отравлений в Солсбери и в Эймсбери Великобританию и США. Об этом она сказала в ходе брифинга.



«Непосредственно возможности, колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые, по большому счету, и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации», — заявила она.​

Обвинение Великобритании она назвала «ультимативным», отметив, что Россия продолжает обсуждение этого вопроса, которое, по ее мнению, стало монологом. Однако Москва рассчитывает, что на каком-то этапе диалог начнется.

«Все инсинуации, которые были предъявлены и заявлены Великобританией, мы решительно отвергаем», — подчеркнула она.

В среду, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам главы британского правительства, отравляющее вещество применили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй заявила, они являются офицерами Главного разведывательного управления. Она отметила, что их действия «почти наверняка» были утверждены «на более высоком уровне». По мнению британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В Москве все обвинения отрицают. В Кремле заявили, что Россия не причастна к отравлению Скрипалей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимыми обвинения в адрес российского руководства.