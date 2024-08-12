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Глава узбекского землячества получил 4 года колонии за пост о петухах

Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за пост о петухах
Усман Баратов признан виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для дела стал его пост с картинкой в соцсетях с «говорящей» курицей и фразой о петухах и фронте
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Усман Баратов (Фото: пресс-служба Московского Городского Суда)

Суд в Москве приговорил президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

В январе Баратов был арестован из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах». Поводом для дела против него стал пост в соцсетях, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с «говорящей» курицей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!».

Дело против главы узбекского землячества поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после просьбы «российских военных корреспондентов» отреагировать на «оскорбительные высказывания».

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Усман Баратов

Баратов в беседе с РБК выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО». Курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица», а фронты «бывают разные, например трудовые», пояснял он.

В феврале Росфинмониторинг внес Баратова в список террористов и экстремистов.

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