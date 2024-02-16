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Политика ,  
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Суд оставил под стражей главу узбекского землячества Баратова

Суд оставил под стражей главу узбекского землячества Усмана Баратова
Усман Баратов
Усман Баратов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Апелляционная инстанция оставила под стражей главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, сообщила пресс-служба судов Москвы.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баратова Усмана Акрамовича и оставил постановление районного суда без изменения», — говорится в сообщении.

Суд арестовал Баратова 19 января по делу о возбуждении ненависти либо вражды (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). Поводом стали «сомнительные высказывания о российских солдатах», сообщила пресс-служба суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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По версии следствия, в декабре 2023 года Баратов и другие лица, находясь на территории Московского региона, опубликовали на личной странице в соцсети пост, «унижающий достоинство группы» из числа россиян, «в том числе участников специальной военной операции». Причиной для возбуждения дела стал пост в соцсетях Баратова, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с «говорящей» курицей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»

Сам Баратов в разговоре с РБК выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО». Он отметил, что курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица, не имеющая никакого отношения» к специальной военной операции, а фронты «бывают разные, например трудовые».

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