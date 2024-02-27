Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в список террористов и экстремистов.
«2105. Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР», — говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.
В январе Замоскворецкий суд Москвы арестовал Баратова по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой). Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до шести лет. Обвинения ему предъявили из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах», объясняли в суде.
Возбудить дело против Баратова решили после того, как «российские военные корреспонденты» попросили отреагировать на «оскорбительные высказывания». Речь идет о посте в соцсетях главы узбекского землячества, который касается цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с «говорящей» курицей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»
Баратов в разговоре с РБК выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО». Он отметил, что курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица, не имеющая никакого отношения» к специальной военной операции, а фронты «бывают разные, например трудовые».
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