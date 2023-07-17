Пилот упавшего в Азовское море Су-25 погиб

Пилот при падении Су-25 успел катапультироваться, его вытащили из воды, однако реанимировать его не удалось

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Пилот штурмовика Су-25, упавшего в море в ходе учебно-тренировочного полета, погиб, сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал Бублик.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пилот катапультировался и его эвакуировали спасатели. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передавал, что летчик катапультировался и его откачивают. Baza также писала, что пилот жив и его вытащили из воды, но позднее сообщила, что его не удалось реанимировать.

Самолет упал 17 июля в акватории Азовского моря близ Ейска. Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что причиной падения штурмовика стал отказ двигателя во время учебно-тренировочного полета.