«Вода ударила в лицо»: как спасали пассажиров вертолета на Камчатке

Если бы спасатели не прибыли бы быстро к месту крушения вертолета на Камчатке, то его пассажиров не спасли бы. Об этом рассказали пассажир и инспектор, который приехал на место крушения. На борту было 16 человек, 8 из них спасли

Фото: kamgov.ru

Выжившие после падения вертолета Ми-8 на Курильском озере в Камчатском крае рассказали подробности катастрофы. Всего на борту машины находились 16 человек, восемь из них удалось спасти.

Как рассказал Виктор Стрелкин, рассказ которого распространило правительство региона, он проснулся, когда вода потоком ударила ему в лицо. По его словам, ему удалось быстро отстегнуть ремень и в ледяной воде выплыть наверх с глубины около восьми метров.

«Еще бы пять минут, и люди стали бы тонуть», — признался Стрелкин.

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Еще один пассажир Георгий Кованцев в интервью Telegram-каналу Baza рассказал, что вертолет плавно снижался сквозь густой туман. «В конце концов снижение кончилось ударом об воду. После чего пошел крен на нос, и мгновенно затопило борт», — сказал он.