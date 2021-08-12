Суд отменил первый в России оправдательный приговор вору в законе

Уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии против Тенго Потийского возбудили в прошлом году. Липецкий областной суд оправдал криминального авторитета, однако апелляционный суд отменил это решение

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, который был вынесен в отношении 46-летнего Тенгиза Гигиберии (Тенго Потийский). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отменил приговор Липецкого областного суда, направил прокурору материалы дела для устранения недостатков. Это не новое рассмотрение, а направление на доследование», — говорится в сообщении.

Судья, оглашая решение, сообщил, что уголовное дело будет возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде.

В материалах дела, выдержку из которых озвучил судья, говорится, что Гигиберия лично признался, что был «коронован» в 2006 году и до сих пор является вором в законе. Из представления прокуратуры следует, что для его привлечения к уголовной ответственности «достаточно подтверждения самого факта его отношения к преступной иерархии».