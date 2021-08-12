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Суд отменил первый в России оправдательный приговор вору в законе

Уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии против Тенго Потийского возбудили в прошлом году. Липецкий областной суд оправдал криминального авторитета, однако апелляционный суд отменил это решение

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, который был вынесен в отношении 46-летнего Тенгиза Гигиберии (Тенго Потийский). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отменил приговор Липецкого областного суда, направил прокурору материалы дела для устранения недостатков. Это не новое рассмотрение, а направление на доследование», — говорится в сообщении.

Судья, оглашая решение, сообщил, что уголовное дело будет возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде.

В материалах дела, выдержку из которых озвучил судья, говорится, что Гигиберия лично признался, что был «коронован» в 2006 году и до сих пор является вором в законе. Из представления прокуратуры следует, что для его привлечения к уголовной ответственности «достаточно подтверждения самого факта его отношения к преступной иерархии».

Присяжные оправдали обвиняемого по первому в России делу о ворах в законе
Общество
Фото:ФСБ РФ / РИА Новости

Как заявила во время заседания представитель прокуратуры, суд дал ненадлежащую и неверную оценку доказательствам обвинения в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, а оправдательный приговор подлежит отмене. «Сам Гигиберия мог и может отказаться от этого статуса, которым обладает, и его обещание сложить с себя статус вора в законе не выдерживает никакой критики», — подчеркнула в апелляции прокурор (цитата по ТАСС).

Представитель Гигиберии просил признать приговор законным и обоснованным, а статус вора по делу в отношении его подзащитного «не имеет никакого значения и юридической значимости». «Он только закрепил за собой высшее положение в преступной иерархии, а информация о прогонах в колонии не имеет юридического значения», — сказал адвокат. Сам Гигиберия отказался от участия в заседании суда.

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Как писал «Коммерсантъ», в 2003 году Гигиберия совершил налет на квартиру предпринимательницы Татьяны Кузнецовой в Москве. Вместе с подельниками он похитил различные ценности на 1 млн руб. После его задержания стало известно, что незадолго до разбоя он убил бизнесмена Руфата Эйвазова. В 2005-м Пресненский районный суд Москвы осудил Гигиберию на 17 лет колонии строгого режима за кражу и разбой с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также за убийство и хранение оружия (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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По данным издания, срок заключения Тенго Потийского должен был истечь в сентябре 2020 года. С декабря 2017-го он отбывает наказание в елецкой колонии. В июле прошлого года управление МВД по Липецкой области возбудило в его отношении новое уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, обвиняемый пропагандировал в колонии «воровские идеи», сплачивая лиц криминальной направленности. Другие осужденные якобы исполняли данные им поручения и организовывали сбор денег на его содержание. Гигиберия вину не признал.

В итоге приговором Липецкого областного суда 4 июня он был оправдан за отсутствием состава преступления, за ним было оставлено право на реабилитацию. Надзорное ведомство не согласилось с таким решением и подало апелляционное представление на приговор. В практике российских судов решение по делу Гигиберии является первым. Статья, по которой он был оправдан, была введена в уголовный кодекс в 2019 году.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
вор в законе отмена приговор суд
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