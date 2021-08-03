Присяжные оправдали обвиняемого по первому в России делу о ворах в законе

По делу проходил житель Томска, который, по версии следствия, контролировал преступность в регионе. Сам он отрицал, что является вором в законе

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Коллегия присяжных Томского областного суда оправдала обвиняемого по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Источники «Коммерсантъ-Сибирь» указали, что четверо присяжных посчитали вину подсудимого доказанной, четверо — не доказанной. При равенстве голосов решение принимается в пользу обвиняемого. В ближайшее время по вердикту присяжных должен быть вынесен оправдательный приговор.

РБК направил запрос в Томский областной суд.

Как следует из картотеки дел суда, имя обвиняемого — Николай Кузьмичев. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» уточняли, что речь идет о криминальном авторитете по прозвищу Коля Томский.