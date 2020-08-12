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Водители и таксисты рассказали о разбитых силовиками в Белоруссии машинах

По мнению юристов, добиться выплаты компенсации пострадавшим будет непросто — необходимо доказать, что именно сотрудники правоохранительных органов совершили противоправные действия
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Белорусские силовики, пытающиеся остановить протесты, то и дело повреждают машины простых граждан, сообщают очевидцы.

«Было много машин, кто-то кого-то подрезал — я уже не помню, муж выехал на встречку, потому что хотел объехать, и выбежали омоновцы и разбили всю машину. Это были люди в черном и масках. Сначала соседнюю машину били, мы испугались, и вот муж поехал, чтобы объехать это. Ребенок порезался стеклом от машины», — рассказала РБК об одном из таких случаев жительница Минска, попросившая не назвать ее имени.

Описание другого случая, произошедшего в городе Барановичи, появилось в Telegram-канале Nexta Live. Здесь пострадала машина таксиста, везшего трех подростков.

«Нас всех, так же как и три-четыре машины спереди, силой достали с машин и начали избивать дубинками. Каждого били по четыре-пять омоновцев, никто не сопротивлялся, просто били лежачих людей. Позже принялись громить все машины дубинками (фото свое прилагаю). Почти всех забрал автозак, кроме меня и парня, который лежал в конвульсиях и с пеной во рту. ОМОН мне сказал с издевкой, что можешь дальше ехать работать», — рассказал водитель.

По ночам в Минске разбивают припаркованные машины. Фото, видео
Авто
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Издание Tut.by рассказывает о нападении силовиков на машину в Гродно, в результате которого пострадала пятилетняя девочка, ехавшая в машине со своими родителями.

«Навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар», — рассказала изданию мать девочки Инны Череухо. По ее словам, раненной осколками стекла девочке наложили четыре шва.

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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Фотографии разбитых машин и видео нападений силовиков публикуются и в социальных сетях. Белорусский юрист, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак заявил РБК, что для того чтобы получить компенсацию, владельцам разбитых автомобилей придется доказать, что именно сотрудники правоохранительных органов совершили противоправные действия.

«Все сотрудники — люди в форме без опознавательных знаков, и кто конкретно это делал, установить будет практически невозможно. Проблемы будут в том, чтобы разобраться, при каких обстоятельствах это происходило, что это сделали именно правоохранительные органы и что это было сделано именно противоправно», — сказал он.

В свою очередь Следственный комитет Белоруссии пообещал изымать автомобили, с помощью которых участники митингов блокируют дороги. Такие машины будут считаться «орудием преступления». В ведомстве также напомнили о ст. 310 УК Белоруссии, согласно которой «умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий» может караться лишением свободы на срок до трех лет.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Вечером 11 августа силовики начали блокировать доступ в центры крупных городов страны. В Минске после этого протестующие сместились в спальные районы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, протесты
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