Водители и таксисты рассказали о разбитых силовиками в Белоруссии машинах

По мнению юристов, добиться выплаты компенсации пострадавшим будет непросто — необходимо доказать, что именно сотрудники правоохранительных органов совершили противоправные действия

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Белорусские силовики, пытающиеся остановить протесты, то и дело повреждают машины простых граждан, сообщают очевидцы.

«Было много машин, кто-то кого-то подрезал — я уже не помню, муж выехал на встречку, потому что хотел объехать, и выбежали омоновцы и разбили всю машину. Это были люди в черном и масках. Сначала соседнюю машину били, мы испугались, и вот муж поехал, чтобы объехать это. Ребенок порезался стеклом от машины», — рассказала РБК об одном из таких случаев жительница Минска, попросившая не назвать ее имени.

Описание другого случая, произошедшего в городе Барановичи, появилось в Telegram-канале Nexta Live. Здесь пострадала машина таксиста, везшего трех подростков.

«Нас всех, так же как и три-четыре машины спереди, силой достали с машин и начали избивать дубинками. Каждого били по четыре-пять омоновцев, никто не сопротивлялся, просто били лежачих людей. Позже принялись громить все машины дубинками (фото свое прилагаю). Почти всех забрал автозак, кроме меня и парня, который лежал в конвульсиях и с пеной во рту. ОМОН мне сказал с издевкой, что можешь дальше ехать работать», — рассказал водитель.