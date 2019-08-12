Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,28 +0,24 EUR Бирж. 73,10 +0,37 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,84 63,33 EUR Нал. 74,00 71,17 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1203 +0,0024 BTC/USD Бирж. 11 460,26 -112,74 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,43%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,43%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 09 авг, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 09 авг, 13:24
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности Общество, 07:00 NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса Общество, 06:33 Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта Технологии и медиа, 05:58 СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Бизнес, 05:48 Правоцентрист Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале Политика, 05:24 Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Общество, 05:07 Умерла литературный критик Елена Макеенко Общество, 04:27 Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем Экономика, 04:06 В Мексике при нападении на бильярдный клуб погибли восемь человек Общество, 03:49 Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Общество, 02:55 В работе поисковой системы Google произошел сбой Технологии и медиа, 02:20 В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Политика, 02:07 Подозреваемого в беспорядках режиссера Васильева отпустили из-под стражи Общество, 01:42 СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна Общество, 01:36
Общество ,  
0 
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Более половины россиян назвали завершение вывода советских войск из Афганистана важнейшим событием 1989 года, показал опрос Левада-центра. Вдвое выросло число респондентов, считающих главной новостью того года повышение пенсий
Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Что россияне считают важнейшим в 1989 году

Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года. Более половины опрошенных (54%) таким событием считают завершение вывода советских войск из Афганистана после десятилетнего вооруженного конфликта в регионе. Это максимум за все время исследований, в январе 2014 года так полагали только треть опрошенных (33%).

В ходе опроса респондентам предлагалась карточка со списком ответов и возможность выбрать несколько вариантов. Исследование было проведено 18–24 июля по репрезентативной выборке: 1605 человек в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Опрос проводился на дому у респондентов методом личного интервью.

Вторым наиболее важным событием позднесоветского времени для россиян (24%) стало падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР.

Война — это центральная составляющая страхов и гордости россиян, поэтому неудивительно, что прекращение войны в Афганистане рассматривается как наиглавнейшее событие того периода, прокомментировала РБК социолог Левада-центра Карина Пипия. На протяжении многих лет исследований Левада-центра главной гордостью россиян остается победа в Великой Отечественной войне, а одним из главных страхов после потери близких — война. В юбилейные годы внимание к тем или иным историческим событиям обычно повышается.

Вывод войск из Афганистана и падение Берлинской стены — события, увековеченные в массовой культуре, прокомментировал РБК политолог из ВШЭ Евгений Иванов. «Война в Афганистане — реперная точка внутри страны, в то время как падение Берлинской стены — тема преимущественно для внешнего мира», — пояснил он. По мнению Пипии, на коллективную память оказывает влияние социально-политический контекст. Если пребывание советских войск в Афганистане преподносится во многом как миротворческая миссия, то падение Берлинской стены символизирует распад Советского Союза, «ностальгия» по которому за последние пару лет лишь укрепилась. Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, показал прошлогодний опрос «Левады».

Респонденты старших поколений (от 40 лет) вдвое чаще молодых (18–24 года) называли вывод афганской группировки и падение Берлинской стены важнейшими событиями (64% против 31% и 28% против 15% соответственно).

После падения Берлинской стены наиболее важными россияне сочли: забастовки шахтеров (рост с 2014 года с 16 до 19%), повышение пенсий (резкий рост за тот же период с 8 до 18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (с 12 до 15%), первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша (с 6 до 11%).

Повышение пенсий россияне стали называть чаще, потому что для многих после прошлогоднего повышения пенсионного возраста эта тема остается серьезным раздражителем, отметила Пипия. Это происходит на фоне роста запроса на социальную справедливость и повышение благосостояния граждан, что фиксируют социологи.

Согласно данным Левада-центра, примерно равные доли респондентов старшего возраста и молодежи называли важнейшими событиями 1989 года забастовки и повышение пенсий. «Поколенческого разрыва почти не наблюдается, память об этих событиях — маркеры социально-политической ситуации сегодня, — рассуждает Иванов. — В условиях пенсионной реформы и протестного движения люди ищут опору в истории». В митингах против пенсионной реформы много молодежи, добавил политолог.

10% и менее опрошенных упомянули вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны; железнодорожную катастрофу в Башкирии; смерть академика Андрея Сахарова; выборы, первый и второй Съезд народных депутатов СССР; политические перемены в странах Восточной Европы; разгон демонстрации в Тбилиси; столкновения на национальной почве в Ферганской долине.

Война в Афганистане

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в конце 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС — по официальной версии, с целью предотвращения угрозы иностранного военного вмешательства. Формальным основанием для решения Политбюро стали неоднократные просьбы просоветского руководства Афганистана на фоне гражданской войны между правительственными силами и вооруженной исламской оппозицией (моджахедами). Ограниченный контингент советских войск поддержал официальные власти (марксистскую Народную-демократическую партию Афганистана (НДПА), до этого свергнувшую монархию в стране). С другой стороны моджахедам помогали американские военспецы, пакистанские спецслужбы, Иран, монархии Аравийского полуострова и Китай.

Полномасштабному участию СССР в конфликте предшествовал переворот в Афганистане, в результате которого был убит ставленник Москвы лидер НДПА Нур Тараки и к власти пришел диктатор Хафиз Амин. В результате спецоперации КГБ и Минобороны СССР Амина убили в собственном дворце в Кабуле в декабре 1979 года. Советские силы взяли контроль над ключевыми объектами в столице республики и в Афганистан привезли нового лидера страны Бабрака Кармаля (ранее бежавшего из Афганистана под угрозой репрессий).

После десятилетнего конфликта, в 1988 году, министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в республике. С 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года из страны были полностью выведены советские войска. Потери Советской армии составили, по разным данным, от 14 тыс. до 26 тыс. человек, среди афганцев — до 2 млн человек и 6 млн беженцев.

В конце 1989 года второй Съезд народных депутатов СССР осудил ввод советских войск в Афганистан как противопоставление нормам мирового сообщества. В феврале 2015 года президент России Владимир Путин говорил, что при «многих ошибках» причиной ввода войск в Афганистан стали «реальные угрозы». В конце 2018 года депутаты Госдумы одобрили проект заявления, оправдывающего ввод советских войск в Афганистан.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Опрос, Левада-центр, война в Афганистане, Берлинская стена, социологи, СССР
Материалы по теме
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
Политика
МИД не исключил пересмотра статуса «Талибана»
Политика
Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter