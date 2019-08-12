Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности

Вывод войск из Афганистана и падение Берлинской стены — события, увековеченные в массовой культуре, прокомментировал РБК политолог из ВШЭ Евгений Иванов. «Война в Афганистане — реперная точка внутри страны, в то время как падение Берлинской стены — тема преимущественно для внешнего мира», — пояснил он. По мнению Пипии, на коллективную память оказывает влияние социально-политический контекст. Если пребывание советских войск в Афганистане преподносится во многом как миротворческая миссия, то падение Берлинской стены символизирует распад Советского Союза, «ностальгия» по которому за последние пару лет лишь укрепилась. Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, показал прошлогодний опрос «Левады».

Респонденты старших поколений (от 40 лет) вдвое чаще молодых (18–24 года) называли вывод афганской группировки и падение Берлинской стены важнейшими событиями (64% против 31% и 28% против 15% соответственно).

После падения Берлинской стены наиболее важными россияне сочли: забастовки шахтеров (рост с 2014 года с 16 до 19%), повышение пенсий (резкий рост за тот же период с 8 до 18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (с 12 до 15%), первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша (с 6 до 11%).

Повышение пенсий россияне стали называть чаще, потому что для многих после прошлогоднего повышения пенсионного возраста эта тема остается серьезным раздражителем, отметила Пипия. Это происходит на фоне роста запроса на социальную справедливость и повышение благосостояния граждан, что фиксируют социологи.

Согласно данным Левада-центра, примерно равные доли респондентов старшего возраста и молодежи называли важнейшими событиями 1989 года забастовки и повышение пенсий. «Поколенческого разрыва почти не наблюдается, память об этих событиях — маркеры социально-политической ситуации сегодня, — рассуждает Иванов. — В условиях пенсионной реформы и протестного движения люди ищут опору в истории». В митингах против пенсионной реформы много молодежи, добавил политолог.

10% и менее опрошенных упомянули вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны; железнодорожную катастрофу в Башкирии; смерть академика Андрея Сахарова; выборы, первый и второй Съезд народных депутатов СССР; политические перемены в странах Восточной Европы; разгон демонстрации в Тбилиси; столкновения на национальной почве в Ферганской долине.