Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности

Вывод войск из Афганистана и падение Берлинской стены — события, увековеченные в массовой культуре, прокомментировал РБК политолог из ВШЭ Евгений Иванов. «Война в Афганистане — реперная точка внутри страны, в то время как падение Берлинской стены — тема преимущественно для внешнего мира», — пояснил он. По мнению Пипии, на коллективную память оказывает влияние социально-политический контекст. Если пребывание советских войск в Афганистане преподносится во многом как миротворческая миссия, то падение Берлинской стены символизирует распад Советского Союза, «ностальгия» по которому за последние пару лет лишь укрепилась. Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, показал прошлогодний опрос «Левады».
Респонденты старших поколений (от 40 лет) вдвое чаще молодых (18–24 года) называли вывод афганской группировки и падение Берлинской стены важнейшими событиями (64% против 31% и 28% против 15% соответственно).
После падения Берлинской стены наиболее важными россияне сочли: забастовки шахтеров (рост с 2014 года с 16 до 19%), повышение пенсий (резкий рост за тот же период с 8 до 18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (с 12 до 15%), первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша (с 6 до 11%).
Повышение пенсий россияне стали называть чаще, потому что для многих после прошлогоднего повышения пенсионного возраста эта тема остается серьезным раздражителем, отметила Пипия. Это происходит на фоне роста запроса на социальную справедливость и повышение благосостояния граждан, что фиксируют социологи.
Согласно данным Левада-центра, примерно равные доли респондентов старшего возраста и молодежи называли важнейшими событиями 1989 года забастовки и повышение пенсий. «Поколенческого разрыва почти не наблюдается, память об этих событиях — маркеры социально-политической ситуации сегодня, — рассуждает Иванов. — В условиях пенсионной реформы и протестного движения люди ищут опору в истории». В митингах против пенсионной реформы много молодежи, добавил политолог.
10% и менее опрошенных упомянули вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны; железнодорожную катастрофу в Башкирии; смерть академика Андрея Сахарова; выборы, первый и второй Съезд народных депутатов СССР; политические перемены в странах Восточной Европы; разгон демонстрации в Тбилиси; столкновения на национальной почве в Ферганской долине.
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в конце 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС — по официальной версии, с целью предотвращения угрозы иностранного военного вмешательства. Формальным основанием для решения Политбюро стали неоднократные просьбы просоветского руководства Афганистана на фоне гражданской войны между правительственными силами и вооруженной исламской оппозицией (моджахедами). Ограниченный контингент советских войск поддержал официальные власти (марксистскую Народную-демократическую партию Афганистана (НДПА), до этого свергнувшую монархию в стране). С другой стороны моджахедам помогали американские военспецы, пакистанские спецслужбы, Иран, монархии Аравийского полуострова и Китай.
Полномасштабному участию СССР в конфликте предшествовал переворот в Афганистане, в результате которого был убит ставленник Москвы лидер НДПА Нур Тараки и к власти пришел диктатор Хафиз Амин. В результате спецоперации КГБ и Минобороны СССР Амина убили в собственном дворце в Кабуле в декабре 1979 года. Советские силы взяли контроль над ключевыми объектами в столице республики и в Афганистан привезли нового лидера страны Бабрака Кармаля (ранее бежавшего из Афганистана под угрозой репрессий).
После десятилетнего конфликта, в 1988 году, министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в республике. С 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года из страны были полностью выведены советские войска. Потери Советской армии составили, по разным данным, от 14 тыс. до 26 тыс. человек, среди афганцев — до 2 млн человек и 6 млн беженцев.
В конце 1989 года второй Съезд народных депутатов СССР осудил ввод советских войск в Афганистан как противопоставление нормам мирового сообщества. В феврале 2015 года президент России Владимир Путин говорил, что при «многих ошибках» причиной ввода войск в Афганистан стали «реальные угрозы». В конце 2018 года депутаты Госдумы одобрили проект заявления, оправдывающего ввод советских войск в Афганистан.