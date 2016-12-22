В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан

Депутаты одобрили проект заявления, оправдывающего ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. В апреле оценить советское вторжение президента Путина просил глава думского комитета по обороне

Советские войска в Афганистане (Фото: Лулишов Соломон / РИА Новости)

Госдума одобрила проект заявления и постановления о том, что осуждение ввода советских войск в Афганистан Съездом народных депутатов СССР было несправедливым. Об этом РБК рассказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представлявший проект.

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов. В декабре 1989 года Совет народных депутатов СССР принял постановление, в котором говорилось, что решение ввести войска в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения».

«Мы, как правопреемники Советского Союза, должны поставить точку в этом, что это исторически было оправданно, что оказали содействие по просьбе руководства Афганистана того времени», — отметил Харитонов.

По словам Харитонова, проект документа был представлен и одобрен на круглом столе в малом зале Госдумы с участием депутатов всех фракций. «Все участники его одобрили. Теперь надо все подготовить для голосования в Госдуме», — добавил депутат.

Участник боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза Сергей Гущин сказал РБК, что против любого осуждения участия вооруженных сил СССР в войне в Афганистане.

«Об Афганистане говорят очень много, как участник этих боевых действий могу сказать только одно — Афганистан нужен был. Можно много говорить надо или не надо, но это необходимо было сделать. Может быть, немного другими методами. Опыт Афганистана помог в Сирии», — отметил он.

Гущин подчеркнул, что «нельзя отрекаться от армии, которая выполняет задачу, поставленную ей». «Я противник любого осуждения действий наших вооруженных сил, особенно в Афганистане», — добавил он.

Афганская война длилась с декабря 1979 года по февраль 1989 года. В 1978 году в результате переворота к власти в Афганистане пришли коммунисты во главе с Нуром Тараки. Политика новых властей не пользовалась поддержкой населения, внутриполитический кризис перешел в гражданскую войну. Осенью 1979 года Тараки убили по приказу премьер-министра страны Хафизуллы Амина. После этого СССР перебросил в страну войска, в конце декабря они взяли штурмом дворец Амина и убили его.

Советские войска были выведены в 1989 году, гражданская война в стране продолжалась. Правительство лояльного Москве Мохаммада Наджибуллы продержалось после этого три года, и в 1992 году к власти пришли моджахеды.

Потери советских сил за десять лет войны составили, по официальным оценкам, около 14 тыс. человек.

В апреле депутат Госдумы Владимир Шаманов, глава комитета по обороне, обратился к президенту Владимиру Путину с предложением «подвести политический итог» советской операции в Афганистане. «И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью», — сказал тогда президент.