ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,02 66,10 EUR Нал. 77,19 75,23 USD Бирж. 67,28 +0,50 EUR Бирж. 76,43 +0,68 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3835,50 +223,60 IMOEX 2350,29 -0,37% RTSI 1106,05 -0,66% Brent 58,52 -2,63% DJIA 23675,64 +0,35% Nasdaq 6783,91 +0,45%
Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие
Лента новостей
СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия 03:43, Бизнес Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата 03:21, Общество АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб. 02:50, Финансы Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие 02:29, Общество ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника 02:08, Финансы Умер актер Олег Мартьянов 01:56, Общество Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 01:53, РБК и «Билайн» Бизнес Минфин Украины назвал «победой» решение МВФ о кредите до Нового года 01:20, Политика Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну 01:20, Политика Русский музей нашел под картиной Петрова-Водкина портрет Пушкина 00:55, Общество ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы на пытки в ярославской колонии 00:31, Общество Аналитики зафиксировали рекордное снижение оптимизма у аграриев 00:04, Бизнес Кравчук рассказал о последствиях оккупации Украины для России 00:04, Политика Малый бизнес показал рекордный пессимизм 00:01, Экономика Первая четверка самых богатых знаменитостей не дала себя обойти 00:00, Общество Миссия выполнима: купить подарки заранее и встретить Новый год без суеты 18 дек, 23:58, РБК и Philips Златан Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» 18 дек, 23:24, Спорт Премьер Бельгии объявил об отставке 18 дек, 23:21, Политика Нефть Brent упала за день почти на 6% 18 дек, 23:01, Экономика В Киеве утвердили новый вариант морской доктрины Украины 18 дек, 22:53, Политика МИД объяснил невозможность показа США вызвавшей претензии ракеты 18 дек, 22:48, Политика Посольство сообщило о задержании россиянина в Литве 18 дек, 22:44, Общество Высокая конкуренция: ниша для сети магазинов натуральных продуктов 18 дек, 22:39, РБК и «Билайн» Бизнес Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР 18 дек, 22:11, Политика Туктамышева пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за болезни 18 дек, 22:09, Спорт Порошенко попросил православных верующих выбрать между Украиной и Россией 18 дек, 21:57, Политика США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова 18 дек, 21:54, Политика Платежная система «Мир» разработала аналог Google Pay 18 дек, 21:41, Финансы
Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие
Общество, 02:29
0
Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие
Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, выяснили социологи Левада-центра. Этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет, максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов
Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Чувство сожаления в связи с распадом Советского Союза испытывают около 66% россиян, за год этот показатель вырос на 8%, причем в течение предыдущих 10 лет он не поднимался выше 61%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Левада-центра. Доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить, составила 60%.

Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году, тогда о сожалении в связи с распадом СССР заявили 75% опрошенных.

Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди старше 55 лет, однако и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, опрошенные назвали ​разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, причиной роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста. ​«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — рассказала она.

В начале декабря большинство участников опроса ВЦИОМа заявили, что считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией. Об этом заявили 49% респондентов, важными права на образование и труд сочли соответственно 45% и 40%.

Согласно исследованию, 38% россиян считают важным право на социальное обеспечение. По 36% опрошенных выделили право на жизнь и право на жилище. Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту, назвали важными 30% опрошенных, право на свободу и личную неприкосновенность — 29%.

По результатам ноябрьского опроса Левада-центра, россияне разошлись в оценке выбранного страной пути. 47% опрошенных сочли, что страна движется в правильном направлении, 42% высказали противоположное мнение. При этом 11% опрошенных не смогли определиться со своей оценкой выбранного Россией пути.

В Левада-центре отметили, что деятельность президента России Владимира Путина одобрили 66% респондентов, а 33% ее не поддержали. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева поддержали 34% россиян, в то время как о неодобрении его деятельности сообщили 65% опрошенных.



 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: СССР , Опрос , Левада-центр
Главное
Малый бизнес показал рекордный пессимизм Экономика
Материалы по теме
Большинство россиян сочли возможным рождение детей только в браке Общество
Доля затрат на еду в бюджете россиян превысила 30% Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter