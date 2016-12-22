Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие

Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, выяснили социологи Левада-центра. Этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет, максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов

Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Чувство сожаления в связи с распадом Советского Союза испытывают около 66% россиян, за год этот показатель вырос на 8%, причем в течение предыдущих 10 лет он не поднимался выше 61%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Левада-центра. Доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить, составила 60%.

Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году, тогда о сожалении в связи с распадом СССР заявили 75% опрошенных.

Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди старше 55 лет, однако и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, опрошенные назвали ​разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, причиной роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста. ​«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — рассказала она.

В начале декабря большинство участников опроса ВЦИОМа заявили, что считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией. Об этом заявили 49% респондентов, важными права на образование и труд сочли соответственно 45% и 40%.

Согласно исследованию, 38% россиян считают важным право на социальное обеспечение. По 36% опрошенных выделили право на жизнь и право на жилище. Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту, назвали важными 30% опрошенных, право на свободу и личную неприкосновенность — 29%.

По результатам ноябрьского опроса Левада-центра, россияне разошлись в оценке выбранного страной пути. 47% опрошенных сочли, что страна движется в правильном направлении, 42% высказали противоположное мнение. При этом 11% опрошенных не смогли определиться со своей оценкой выбранного Россией пути.



В Левада-центре отметили, что деятельность президента России Владимира Путина одобрили 66% респондентов, а 33% ее не поддержали. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева поддержали 34% россиян, в то время как о неодобрении его деятельности сообщили 65% опрошенных.





