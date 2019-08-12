Похищенные налетчиками из ФСБ деньги принадлежали ассирийским бизнесменам

В конце мая Маргиев позвонил Власову по Whats App и предложил «переговорить по поводу одного вопроса». Лейтенант отдыхал в кафе на территории парка «Кузьминки» и предложил товарищу подъехать туда. Маргиев позвал на встречу Жарова и Бориса. Сначала к столику подсел Маргиев и представил Жарова. Последний сказал, что у него «есть товарищи, которые вращаются в незаконной банковской деятельности, и у них есть интересное предложение». Власов согласился их выслушать, и Жаров пригласил своих знакомых.

«Один из этих мужчин представился Борисом, как я теперь знаю, [это был] Караматов. С ним подошел еще один мужчина кавказской внешности, худощавого телосложения, с залысиной и седыми волосами, который никак не представился. По разговору мне показалось, что последний связан с криминальным миром, так как в простом разговоре использовал очень много жаргона», — объяснил офицер ФСБ.

Как Борис решил «выйти из бизнеса»

Караматов на встрече в кафе рассказал, что его основной бизнес — незаконная конвертация валют. Он объяснил, что сотрудники рынков привозят ему в офис деньги, «полученные без уплаты налогов», и меняют их на доллары. Со слов Караматова, доллары он самостоятельно покупал по меньшему курсу, чем предлагал своим клиентам. Ограничения ЦБ по покупке валюты для физических лиц Караматов обходил, используя для обмена документы третьих лиц и свои связи в банках. Он утверждал, что ежедневно менял таким образом наличность на сотни тысяч долларов. Среди клиентов Караматова были организаторы нелегальных обменных касс на территории московских рынков, пересказали содержание беседы Жаров и Власов.

Как заявил Караматов, ему нужно было выйти из бизнеса, но так, чтобы его партнеры думали, будто это произошло именно из-за «наезда» силовиков. Караматов пообещал устроить визит бизнесменов с рынка с наличными на $1 млн в свой офис в заранее назначенное время. Он заверил Власова, что деньги будут «криминального происхождения» и «никто никуда жаловаться не будет». Караматов подчеркивал, что в его обменные операции вовлечены и сотрудники банка, в котором он арендует офис, а значит, они тоже не будут ничего сообщать в правоохранительные органы, утверждают в своих показаниях Власов и Жаров. Знакомый Караматова рассказал РБК, что бизнесмен рассказывал о связях с руководством банка «Металлург» и знает председателя правления — выходца из ГРУ Юрия Карасева, но больше общался с его сыном Егором. Согласно информации на официальном сайте «Металлурга», Егор Карасев отвечает в банке за продажу иностранной валюты.

Руководство «Металлурга» в своем заявлении для РБК категорически отрицало, что ограбление 10 июня имеет отношение к банку. «В здании на улице Ивана Бабушкина помимо банка «Металлург» находятся другие арендаторы, в офисах которых, возможно, и проводились оперативно-разыскные мероприятия», — говорилось в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК за подписью Карасева-старшего. Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка.

Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры». Как уже писал РБК, после ограбления официально безработный Юмаранов заявил полицейским, что похищенные деньги принадлежат ему и были взяты в долг. Ранее Юмаранов занимался бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя (ИП закрыто несколько лет назад). Собеседник РБК, знакомый с Юмарановым, подтвердил, что сам мужчина такими большими суммами не распоряжался и имел старших партнеров. Юмаранов на просьбу связаться с корреспондентом РБК не отреагировал.

В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке «Металлург» крупные суммы в рублях на доллары при посредничестве Караматова, с которым контактировал через бывшего совладельца банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году) Дмитрия Чувилина. Последнего потерпевшие заподозрили в соучастии в налете вместе с Караматовым. Чувилин больше суток провел в полиции фактически в положении задержанного, пока оперативники уголовного розыска пытались собрать информацию об участниках нападения. В итоге Чувилина отпустили в статусе свидетеля, а позже военные следователи провели у него обыск и снова допросили, но не нашли подтверждений его участия в преступлении.

Фото: Exch.metallurgbank.ru

Как готовились к налету

По словам Жарова, на встрече с Караматовым в «Кузьминках» Власов из управления «К» объяснил, что ранее уже участвовал в подобных инсценировках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). На допросах сам Власов это отрицал. Следователям он пояснил, что работает в управлении «К» с момента поступления на службу в ФСБ в январе 2016 года. Власов работал в отделе, который курирует таможенную сферу, а не банки, уточнил он. Банковским сектором в управлении «К» занимается другой отдел, начальник которого — полковник Кирилл Черкалин — в апреле был арестован по обвинению в рейдерском захвате компании. Тем не менее своим будущим подельникам Власов заявил, что сможет организовать «операцию», прикрывшись реальным уголовным делом о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) или делом оперативного учета, в рамках которых и будет «изъята» наличность.

За несколько дней до нападения Власову снова позвонил Маргиев и предложил встретиться. Оперативник сидел в одном из кафе в районе станции метро «Китай-город» вместе с коллегой из управления «К» майором Александром Карелиным — внуком начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина. Власов предложил альфовцу подъехать в центр вместе с Жаровым и Караматовым. Оперативник дал им свое окончательное согласие и предложил привлечь к делу Карелина, который присутствовал при разговоре, но, по словам коллеги, не сильно вникал в содержание беседы, лишь догадываясь, что речь шла о чем-то нелегальном. Власов объяснил Карелину, что от него требуется провести имитацию ОРМ за денежное вознаграждение, и получил согласие.

По плану сотрудники управления «К» должны были выполнять роль оперативников в штатском, а Маргиев с Жаровым — набрать команду «тяжелых» в форме спецназа. Маргиев пригласил сослуживцев из «Альфы» Романа Оболенского и Владимира Урусова, а также знакомого из «Вымпела» Дмитрия Капышкина и некоего мужчину кавказской внешности по имени Акар. Жаров со своей стороны привлек к нападению Дмитрия Казанцева, который ранее работал помощником следователя в московском управлении СК на транспорте и помогал коллегам делать передачи Жарову в СИЗО. На момент ограбления, по словам Жарова, Казанцев работал в одном из ЧОПов. Жаров вместе с Караматовым изучил объект нападения, а Власов одолжил у приятеля подходящий микроавтобус Mercedes черного цвета.

Караматов договорился с клиентами и назначил точные дату и время для доставки денег — 15:00 10 июня. Накануне ограбления Жаров, Маргиев и Власов встретились еще раз и обсудили готовность операции. Общую точку сбора назначили в соседнем с банком дворе.

Боец «Вымпела» Дмитрий Капышкин рассказал следствию, что накануне преступления к нему приехал спецназовец из «Альфы» Хетаг Маргиев и предложил поучаствовать в налете на инкассаторов, которые занимаются перевозкой «средств, добытых преступным путем». В случае их хищения никто не будет обращаться в правоохранительные органы, убеждал Маргиев. Он пояснил, что участники нападения будут в масках и форменном обмундировании, чтобы все было максимально приближено к проведению спецоперации. Обремененный кредитами Капышкин согласился. «Руководить операцией будет сотрудник СЭБ по имени Артур», — предупредил Маргиев и уточнил, что 10 июня надо будет прибыть в 13:00 к «Дому книги» на Новом Арбате, взяв с собой форменную одежду. Там Маргиев встретил Капышкина и отвез его к микроавтобусу Mercedes.

Переодевшись в форменную одежду, налетчики поехали на минивэне в сторону банка, по пути сняв с автомобиля госномера. Во дворе на подъезде к банку участники нападения встретились с подельниками, прибывшими на белом Mercedes GLK. В нем сидели альфовцы Роман Оболенский и Владимир Урусов, а также «мужчина кавказской внешности». За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин. Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин. Последние исполняли роли оперативников, которых прикрывает спецназ. Когда все были в сборе, появился Караматов.

Как появились росгвардейцы

Караматов сообщил своим подельникам, что в банк привезут не один миллион долларов, а два, и попытался договориться об увеличении своей доли свыше 50%. С таким предложением бойцы спецназа не согласились. Еще Караматов уточнил, что его вместе с партнером надо будет вывести из офиса банка под видом задержанных, вспоминал Власов.

По плану Жаров, Казанцев и один из спецназовцев должны были вместе с Власовым зайти в банк через главный вход, показав документы, и пройти в офис Караматова на втором этаже. Вторая группа — Карелин и четверо в масках — должна была заблокировать инкассаторов позади здания банка и зайти вместе с ними через черный ход. Там надо было собрать все деньги, увести с собой Караматова и его партнера Чувилина. Налоговика Чиквина оставили ждать в машине.

Группа Власова зашла в здание через главный вход банка «Металлург», подтвердил в своих показаниях сам Власов. Оперативник показал охране свое удостоверение сотрудника ФСБ и спокойно прошел внутрь вместе с товарищами. В руках он держал какие-то бумаги. По словам сопровождавшего Власова Жарова, он думал, что у оперативника реальное постановление об обыске или проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Группе Карелина сопротивление тоже никто не оказывал. По его команде инкассаторы взяли сумки с деньгами и поднялись на второй этаж здания банка, где спецназовцы поставили их к стене и охраняли, пока не получили команду возвращаться в свой минивэн, забрав деньги и Караматова с Чувилиным.

Но охранник банка нажал тревожную кнопку, по сигналу которой к банку подъехали два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Осмотрев припаркованный возле въезда микроавтобус без номеров, один из росгвардейцев поинтересовался у людей в масках, что происходит, и получил ответ: «Работает ФСБ». Далее гвардейцы просто наблюдали за происходящим и даже переставили свой автомобиль, чтобы дать отъехать автобусу с чекистами, увозившими деньги и «задержанных».

Вернув на автомобиль номера, спецназовцы поехали в район метро «Профсоюзная», где высадили Караматова и Чувилина. Затем, отъехав еще немного, припарковали автомобиль возле одного из офисов Сбербанка. Оттуда участники ограбления разъехались на такси.

Как делили деньги

К 18:00 часть налетчиков снова собрались в съемной квартире Жарова в жилом комплексе на Шелепихинской набережной для дележа добычи. Как уточнил Власов, беседуя с военными следователями, вся сумма похищенных денег должна была составлять 136 млн руб., из которых 68 млн руб. должен был получить Караматов и 68 млн руб. — участники нападения. 3 млн руб. решили отдать водителю Чиквину, остальные — поделить на десять частей по 6,5 млн руб. каждому.

Маргиев взял 26 млн руб. для себя, своего знакомого Акара и сослуживцев Оболенского и Урусова. Капышкин забрал свои 6,5 млн руб. сам. Власов взял 19,5 млн руб., чтобы передать долю Карелину, а также следователю и начальнику отдела, которые якобы организовали ему постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий. После ареста Власов рассказал следствию, что просто обманул подельников, чтобы присвоить себе больше денег, и ни с кем не договаривался. Своему товарищу Карелину офицер отдал только 2 млн руб. По словам Власова, Карелин не интересовался деньгами, а больше волновался о том, что их вычислят и накажут.

Жаров, в свою очередь, решил взять из доли Караматова 8 млн, «чтобы отдать Кахе», но не досчитался 2 млн руб., которые «куда-то пропали», и решил отдать Кахе 6 млн руб., а Караматову — 60 млн руб. 19 млн руб. для себя, Казанцева и Кахи Жаров положил в ячейку в одном из банков. Возле этой ячейки его и задержали сотрудники УСБ ФСБ. По словам Жарова, Караматов свою долю попросил отвезти в определенное место в районе Фили, где бывшего следователя в черном BMW X5 ждал знакомый Караматова, который приходил с ним на встречу в Кузьминках и запомнился Власову употреблением преступного жаргона. В итоге сумма почти в 60 млн руб. исчезла вместе с Караматовым и его спутником. «Все ищут Борю», — констатировал собеседник РБК в правоохранительных органах.