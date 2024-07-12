Глава Росавиации сообщил об обнаружении «черных ящиков» упавшего Superjet

Самолет упал днем 12 июля в лесу под Коломной. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и направлялся во Внуково. Это был перегоночный рейс без пассажиров, все трое членов экипажа погибли

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Черные ящики» разбившегося в Подмосковье Superjet обнаружены, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия-1».

Самолет упал днем 12 июля в лесу под Коломной, он выполнял перегоночный рейс без пассажиров, все три члена экипажа погибли. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и направлялся во Внуково.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Источник ТАСС в оперативных службах говорил, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. «Причина, вероятнее всего, техническая», — считает он. Собеседник агентства в авиационных службах предположил, что крушение могло произойти из-за попадания птиц в двигатели.

На завод, где ремонтировали упавший Superjet, пришли силовики. «В аварии погибли члены экипажа самолета, поэтому правоохранители обязаны провести проверку. Они собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены. Мы оказываем им полное содействие», — рассказал позднее РБК представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).