 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Росавиации сообщил об обнаружении «черных ящиков» упавшего Superjet

Самолет упал днем 12 июля в лесу под Коломной. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и направлялся во Внуково. Это был перегоночный рейс без пассажиров, все трое членов экипажа погибли
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Черные ящики» разбившегося в Подмосковье Superjet обнаружены, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия-1».

Самолет упал днем 12 июля в лесу под Коломной, он выполнял перегоночный рейс без пассажиров, все три члена экипажа погибли. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и направлялся во Внуково.

Крушение Superjet в Подмосковье. Главное
Общество
Фото:alexandrgrechishev / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Источник ТАСС в оперативных службах говорил, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. «Причина, вероятнее всего, техническая», — считает он. Собеседник агентства в авиационных службах предположил, что крушение могло произойти из-за попадания птиц в двигатели.

На завод, где ремонтировали упавший Superjet, пришли силовики. «В аварии погибли члены экипажа самолета, поэтому правоохранители обязаны провести проверку. Они собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены. Мы оказываем им полное содействие», — рассказал позднее РБК представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет был выпущен в 2014 году, его эксплуатантом является «Газпром авиа». Страховщиком выступает СОГАЗ.

Теги
Superjet черные ящики авиакатастрофа Подмосковье
Материалы по теме
Очевидцы рассказали о звуке взрыва при крушении Superjet под Коломной
Общество
Бастрыкин запросил доклад по делу о крушении Superjet в Подмосковье
Общество
Разработчик упавшего в Подмосковье Superjet поможет в расследовании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером Политика, 22:17
Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона Спорт, 22:01
Медведев заявил, что не перешел черту в конфликте с судьей на Уимблдоне Спорт, 21:56
Глава Росавиации сообщил об обнаружении «черных ящиков» упавшего Superjet Общество, 21:54
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на четыре населенных пункта Политика, 21:54
ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг Инвестиции, 21:45
ТАСС назвал птиц возможной причиной падения Superjet в Подмосковье Общество, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд предупредил, что периоды интенсивной жары увеличатся Общество, 21:36
Власти раскрыли новое название должности учителя ОБЖ Общество, 21:32
Эрдоган рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки Политика, 21:21
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 21:09
Евкуров посетил полигон, где прежде готовили бойцов ЧВК «Вагнер» Политика, 21:04
«Новые люди» предложили создать группу по спасению YouTube в России Технологии и медиа, 21:03
GMS узнало о переговорах «Ан-Насра» с Роналду о продлении контракта Спорт, 20:39