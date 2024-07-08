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Общество ,  
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В украинских школах с сентября введут «уроки счастья»

В украинских школах с сентября введут «уроки счастья», сообщила жена президента Украины Елена Зеленская в телеграм-канале.

«Уроки счастья» — так в украинской адаптации называется американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» — написала она.

По словам Зеленской, курс будет давать знания и навыки, «без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь». В частности, школьников будут учить строить отношения с людьми, «быть творцом своей жизни» и заботиться о своем ментальном здоровье. В рамках курса речь пойдет о важности эмпатии, умении любить, сочувствовать и быть свободным, а также о мудрости и смысле жизни.

«Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии», — отметила супруга украинского президента. Она добавила, что американский курс адаптируют к украинским реалиям, так как в настоящий момент они «кардинально отличаются».

Рада рассмотрит вопрос о военной подготовке в украинских школах
Общество
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

В апреле в Верховную раду внесли законопроект о внедрении в учебных заведениях, в том числе школах, начальной общевойсковой подготовки. Предмет предложили назвать «Защита Украины» и ввести в учебных заведениях общего среднего, профессионального и высшего образования. Программы планируют разрабатывать по согласованию с Минобороны.

Теги
Украина школы уроки Елена Зеленская
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