Полиция Судака задержала подозреваемых в избиении военного с символом Z
Полиция Судака задержала подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram.
«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранителные органы», — написал он.
11 июля об избиении военного сообщил журналист ВГТРК Андрей Медведев со ссылкой на «подписчиков из Крыма». Он рассказал о том, что неизвестные избили нескольких военнослужащих, которые проходили лечение в санатории. При этом во время прогулки по набережной они были одеты в гражданскую одежду и кепки с литерой Z.
Крючков подтвердил информацию об избиении военного.
«Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — написал советник главы Крыма. В изначальной версии сообщении в Telegram-канале Крючков написал, что речь шла о срочнике, однако позднее отредактировал его.
Латинские буквы Z и V стали неофициальными символами военной операции России на Украине. Сначала эти буквы российские военнослужащие наносили на военную технику. Затем атрибутика с ними появилась в гражданском обороте — футболки, наклейки и другая продукция. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
В середине марта в одном из магазинов Севастополя 36-летний местный житель ударил пожилого мужчину по лицу, его задержали. Источник «Интерфакса» уточнял, что причиной нападения на пенсионера стала наклейка с символом Z на его автомобиле.
28 мая житель Ставрополя избил 64-летнего пенсионера за то, что он рисовал букву Z на заборах соседей и звонил им, писал «Блокнот Ставрополь». Собеседник издания говорил, что мужчина повалил соседа на землю, избил ногами и стер его шапкой букву Z.