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Советник Аксенова сообщил об избиении военного в одежде с символикой Z

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В крымском Судаке на набережной избили военнослужащего с символикой Z, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — заявил Крючков. В своем изначальном сообщении в Telegram-канале Крючков написал, что речь шла о срочнике, однако позднее отредактировал его.

Сообщение об избиении военнослужащего, которое подтвердил Крючков, опубликовал вице-спикер Мосгордумы и журналист ВГТРК Андрей Медведев со ссылкой на «подписчиков из Крыма». По словам Медведева, избиты были несколько военнослужащих, проходивших лечение в санатории. Во время прогулки по набережной они были одеты в гражданскую одежду и кепки с литерой Z.

РБК обратился за комментарием в МВД по Крыму.

Латинские буквы Z и V стали символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Миронов заявил, что со здания партии потребовали снять баннер с Z и V
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Фото:zaks.ru

В июне в соцсетях появилось видео из автосервиса в крымском поселке Видное, автор которого сообщил, что владелец отказал в вулканизации шин автомобилю с символикой Z. После этого власти Красногвардейского района полуострова провели проверку и выяснили, что автосервис построен незаконно. Владельцу запретили вести любую предпринимательскую деятельность на этом участке, а постройку постановили снести.

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В середине марта в Севастополе 36-летний местный житель в магазине ударил пожилого мужчину по лицу, позднее его задержали. Источник «Интерфакса» уточнял, что причиной нападения на пенсионера стала наклейка с символом Z на его автомобиле.

Теги
Крым судак военнослужащие Военная операция на Украине
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