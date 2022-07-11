Советник Аксенова сообщил об избиении военного в одежде с символикой Z

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В крымском Судаке на набережной избили военнослужащего с символикой Z, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — заявил Крючков. В своем изначальном сообщении в Telegram-канале Крючков написал, что речь шла о срочнике, однако позднее отредактировал его.

Сообщение об избиении военнослужащего, которое подтвердил Крючков, опубликовал вице-спикер Мосгордумы и журналист ВГТРК Андрей Медведев со ссылкой на «подписчиков из Крыма». По словам Медведева, избиты были несколько военнослужащих, проходивших лечение в санатории. Во время прогулки по набережной они были одеты в гражданскую одежду и кепки с литерой Z.

РБК обратился за комментарием в МВД по Крыму.

Латинские буквы Z и V стали символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

В июне в соцсетях появилось видео из автосервиса в крымском поселке Видное, автор которого сообщил, что владелец отказал в вулканизации шин автомобилю с символикой Z. После этого власти Красногвардейского района полуострова провели проверку и выяснили, что автосервис построен незаконно. Владельцу запретили вести любую предпринимательскую деятельность на этом участке, а постройку постановили снести.

Читайте на РБК Pro Pro Какие российские нефтяники смогут адаптироваться к эмбарго Какие российские нефтяники смогут адаптироваться к эмбарго Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro На улице +30 °C: как пережить жару На улице +30 °C: как пережить жару Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи

В середине марта в Севастополе 36-летний местный житель в магазине ударил пожилого мужчину по лицу, позднее его задержали. Источник «Интерфакса» уточнял, что причиной нападения на пенсионера стала наклейка с символом Z на его автомобиле.