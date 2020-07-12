В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 25 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных исходов в столице достигло отметки 4168.

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