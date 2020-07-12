Общество , 12 июл, 23:36
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В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 25 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общее число летальных исходов в столице достигло отметки 4168.
Материал дополняется.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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