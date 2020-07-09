Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 13:03
Заммэра Москвы объявил о снижении цен на фиолетовой ветке метро Общество, 18:11 Капитану ФСБ дали условный срок за разглашение гостайны Общество, 18:02 Адвокат заявил о назначении Верзилову психиатрической экспертизы Общество, 17:58 PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России Бизнес, 17:52 Собянин сообщил о преодолении основных проблем из-за COVID-19 в Москве Общество, 17:52 ЦИК ответила на жалобу КПРФ на «миллион призов» при голосовании в Москве Политика, 17:49 Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина Общество, 17:44 Пораженный молнией футболист «Знамени труда» сообщил о своем состоянии Спорт, 17:38 Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты Политика, 17:34 Акции «Норникеля» упали на 2,7% после публикации отчета S&P Инвестиции, 17:33 Работа для робота: сможет ли искусственный интеллект заменить человека Футурология, 17:30  Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах Общество, 17:29 В Китае отменили большинство международных турниров до конца года Спорт, 17:13 Треть ГОСТов и СНиПов в строительстве стали рекомендательными Недвижимость, 17:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин сообщил о преодолении основных проблем из-за COVID-19 в Москве

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Москва преодолела основные проблемы, связанные с периодом эпидемии коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Собянина, обороты столичных предприятий в сфере торговли и услуг, общепита, а также малого и среднего бизнеса после снятия ограничений вернулись на уровень 2019 года.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля
Общество

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели», — сказал мэр

Он отметил, что динамика восстановления достаточно высокая, выше, чем ожидали эксперты. Мэр добавил, что среди задач на ближайшее время власти видят сохранение основных инвестиционных проектов, связанных с инфраструктурой, чтобы поддерживать вложение частных компаний, частных инвестиций. Если власти будут обеспечивать поддержку инвестиционного климата не только с точки зрения административных процедур, но и вложений государства, то от инвесторов будет получен отклик, заверил мэр.

Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее Собянин подписал указ об отмене с 13 июля обязательного ношения на улице медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты органов дыхания.

При этом маски и перчатки по-прежнему нужно будет надевать в магазинах и транспорте. Также при нахождении на улице необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, после 13 июля останутся в силе запреты на проведение публичных мероприятий, массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, а также курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. При этом с 13 июля снимут ограничения на работу образовательных учреждений Москвы. В их числе — спортивные, музыкальные и художественные школы, а также вузы.

С этого же дня в столичных парках Москвы заработают аттракционы, а также заработают секции и кружки при условии заполнения их помещений не более чем на 50%.

С 1 августа в Москве заработают кинотеатры, концертные залы и театры, если в них не более 3 тыс. посадочных мест. Зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 50%.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
Материалы по теме
Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок на улице
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Общество
Собянин увидел спасение от нестабильности в поправке о сроках президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter