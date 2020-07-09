Собянин сообщил о преодолении основных проблем из-за COVID-19 в Москве

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Москва преодолела основные проблемы, связанные с периодом эпидемии коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Собянина, обороты столичных предприятий в сфере торговли и услуг, общепита, а также малого и среднего бизнеса после снятия ограничений вернулись на уровень 2019 года.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели», — сказал мэр

Он отметил, что динамика восстановления достаточно высокая, выше, чем ожидали эксперты. Мэр добавил, что среди задач на ближайшее время власти видят сохранение основных инвестиционных проектов, связанных с инфраструктурой, чтобы поддерживать вложение частных компаний, частных инвестиций. Если власти будут обеспечивать поддержку инвестиционного климата не только с точки зрения административных процедур, но и вложений государства, то от инвесторов будет получен отклик, заверил мэр.