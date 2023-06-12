Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда

Госпремии получили создатели фильма «Вызов» режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и продюсер Константин Эрнст. Также награды получили художники-реставраторы, восстановившие картину Репина, и режиссер Карен Шахназаров

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В Кремле в день России прошло вручение государственных премий и медалей Героев труда. Премию в области литературы и искусства президент Владимир Путин вручил главе «Первого канала» Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд за снятый в космосе фильм «Вызов».

Также этой награды удостоились художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, восстановившие картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», народная артистка России, худрук хора имени Пятницкого Александра Пермякова и режиссер Карен Шахназаров.

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Реставрация картины Репина заняла четыре года после того, как в 2018 году посетитель разбил защитное стекло с помощью металлического столбика ограждения и несколько раз ударил им холст. Он оказался прорван в нескольких местах в середине, но изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. В мае 2022 года картину впервые показали после реставрации. На тот момент гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уточнила, что картину представят публике после того, как для нее сделают специальную защитную капсулу. Испортившего картину Игоря Подпорина в 2019 году приговорили к двум с половиной годам колонии по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Он объяснил свой поступок тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Во время происшествия он был пьян.

В области науки и технологий госпремии получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин — за исследования в области лечения онкологических заболеваний, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и член-корреспондент РАН Дмитрий Трофимов — за работу в сфере репродуктивной медицины, доктора физико-математических наук Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин — за исследования нейтрино.

Президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева и менеджер Юлия Зимова удостоились государственный премий в области гуманитрной работы.

Звездой Героя Труда наградили педагога Татьяну Бабурову, конструктора Александра Иноземцева, академика РАН Юрия Милехина и подземного горнорабочего Эдуарда Щербину.

Путин в ходе торжественной церемонии также поздравил граждан с Днем России. Он заявил, что этот праздник «знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества» и «утверждает единство нашего многонационального народа».