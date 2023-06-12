Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Наследство Берлускони оценили в €4 млрд Финансы, 17:31
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры Политика, 17:12
Зеленский перенес дату Дня Победы на Украине Политика, 16:52
Чемпионат Европы по фигурному катанию после отказа Венгрии отдали Литве Спорт, 16:46
Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа Политика, 16:38
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:36
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда Общество, 16:16
Боррель назвал возможные сроки мирных переговоров по Украине Политика, 16:07
В Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными Общество, 15:59
Guardian узнала о планах Гвардиолы уйти из «Манчестер Сити» в 2025 году Спорт, 15:51
Похороны Берлускони пройдут в кафедральном соборе Милана Политика, 15:46
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
Raytheon Technologies передаст Украине еще пять ЗРК Patriot Политика, 15:17
Общество ,  
0 

Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда

Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии и медали Героев труда
Госпремии получили создатели фильма «Вызов» режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и продюсер Константин Эрнст. Также награды получили художники-реставраторы, восстановившие картину Репина, и режиссер Карен Шахназаров
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В Кремле в день России прошло вручение государственных премий и медалей Героев труда. Премию в области литературы и искусства президент Владимир Путин вручил главе «Первого канала» Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд за снятый в космосе фильм «Вызов».

Также этой награды удостоились художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, восстановившие картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», народная артистка России, худрук хора имени Пятницкого Александра Пермякова и режиссер Карен Шахназаров.

Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда
Video

Реставрация картины Репина заняла четыре года после того, как в 2018 году посетитель разбил защитное стекло с помощью металлического столбика ограждения и несколько раз ударил им холст. Он оказался прорван в нескольких местах в середине, но изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. 

В мае 2022 года картину впервые показали после реставрации. На тот момент гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уточнила, что картину представят публике после того, как для нее сделают специальную защитную капсулу.

Испортившего картину Игоря Подпорина в 2019 году приговорили к двум с половиной годам колонии по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Он объяснил свой поступок тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Во время происшествия он был пьян.

В области науки и технологий госпремии получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин — за исследования в области лечения онкологических заболеваний, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и член-корреспондент РАН Дмитрий Трофимов — за работу в сфере репродуктивной медицины, доктора физико-математических наук Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин — за исследования нейтрино.

Президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева и менеджер Юлия Зимова удостоились государственный премий в области гуманитрной работы.

Читайте на РБК Pro
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией

Звездой Героя Труда наградили педагога Татьяну Бабурову, конструктора Александра Иноземцева, академика РАН Юрия Милехина и подземного горнорабочего Эдуарда Щербину.

Путин в ходе торжественной церемонии также поздравил граждан с Днем России. Он заявил, что этот праздник «знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества» и «утверждает единство нашего многонационального народа».

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Государственная премия Константин Эрнст Карен Шахназаров Юлия Пересильд Клим Шипенко Владимир Путин День России
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Реставраторы картины «Иван Грозный и сын его Иван» получили госпремию
Политика
Путин заметил отсутствие Полунина на вручении премии молодым артистам
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter