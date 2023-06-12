Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Host photo agency / Reuters)

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России в ходе торжественной церемонии в Кремле. Он заявил, что этот праздник «знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества» и «утверждает единство нашего многонационального народа».

В своем поздравлении лидер государства упомянул участников военной операции на Украине, назвав их героями, и «пронзительные чувства» преданности своей стране, которые «крепче объединяют наше общество» и служат опорой российской армии. Он подчеркнул, что наследие, оставленное предками, «которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед», является для россиян священным наследием.

Сегодня президент вручает золотые звезды Героев труда и знаки лауреатов Государственной премии. В частности, последней награды удостоены создатели фильма «Вызов» — режиссер и оператор Клим Шипенко, исполнительница главной роли Юлия Пересильд и продюсер Константин Эрнст.

В своем поздравлении с Днем России спикер Госдумы Вячеслав Володин также упомянул военную операцию. Он отметил, что российские солдаты и офицеры, «жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО». Володин поблагодарил военных России за «мужество, героизм и отвагу».

3 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин в этом году не планирует устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России. До 2019 года в торжественном приеме принимали участие члены правительства, представители Совета Федерации и Госдумы, общественных объединений и конфессий, а также деятели культуры, науки и искусства. После начала пандемии коронавируса приемы отменили.