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Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» показали после реставрации

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В Третьяковской галерее вывесили «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина, поврежденную вандалом картину реставрировали четыре года. Видеозапись опубликована в Telegram-канале галереи.

При этом, как уточнила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, картину представят публике, после того как для нее сделают специальную защитную капсулу.

«Сейчас нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, пуленепробиваемым, антивандальным стеклом вот такого размера. Мы очень надеемся, что в ближайшее время <…> мы сможем вернуть эту картину в экспозицию», — передает ее слова ТАСС. Трегулова отметила, что такие капсулы изготавливают только в двух странах — Италии и Японии.

В мае 2018 года посетитель разбил стекло картины с помощью металлического столбика ограждения, после чего несколько раз ударил им холст.

В Третьяковке отреставрировали поврежденную посетителем картину Репина
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В пресс-службе Третьяковской галереи рассказали, что в результате полотно оказалось прорванным в нескольких местах в середине, где изображена фигура царевича. Пострадала и авторская рама. Представители музея отметили, что, «по счастливой случайности, самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадало».

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Злоумышленник, которого зовут Игорь Подпорин, был задержан. Он заявил, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Нападавший был пьян. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В апреле 2019 года Подпорина приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

О том, что картину удалось восстановить, сообщили РБК в пресс-службе музея 19 мая. Для ее восстановления был применен ряд ноу-хау, которые помогли картине приобрести изначальный вид. Помимо повреждений, нанесенных вандалом, холст «имел серьезную «хроническую болезнь» — расслоение красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом», которую усугубили удары, пояснили они. «Было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником», — сообщили в Третьяковской галерее.

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Теги
Иван Грозный Третьяковская галерея картина реставрация вандализм
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В Третьяковке отреставрировали поврежденную посетителем картину Репина
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