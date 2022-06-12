Путин заявил о важности сплоченности и единения граждан в День России
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России перед началом церемонии вручения госпремий в Кремле.
«Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России, с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что «вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои» обладают великой силой. «Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — продолжил президент.
Путин заявил, что Россия гордится свершениями предков, которые «стремились и умели идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире».
12 июня в России отмечается День принятия Декларации о государственном суверенитете страны.
Свои поздравления президенту уже направили некоторые главы государств и зарубежных правительств, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Приднестровья Вадим Красносельский, руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Лукашенко в своем послании подчеркнул, что в сложных геополитических условиях Россия «уверенно защищает свои национальные интересы». Он выразил уверенность в том, что россияне «стойко преодолеют все трудности и испытания».
Ким Чен Ын в свою очередь выразил полную поддержку российскому народу от населения Северной Кореи. Он отметил, что россияне «достигают больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны».