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Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» в телеграмме Путину ко дню России

Российский народ «отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны», и КНДР поддерживает его, написал он
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Руководитель КНДР Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России и выразил полную поддержку российскому народу от имени населения Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на копию документа.

«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку», — сказано в телеграмме.

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Он добавил, что правительство КНДР дорожит корейско-российскими отношениями, которые имеют «давнюю историю и традицию дружбы и добрососедства», и собирается «расширять и развивать их в соответствии с велением новой эпохи и стремлением народов двух стран».

Глава государства также пожелал народу России благополучия и процветания.

День России традиционно отмечается в стране 12 июня, праздник приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Ранее, 9 июня, с наступающим Днем России Путина поздравил глава Туркмении Сердар Бердымухамедов. Он сделал это при личной встрече, так как находился в Москве с официальным визитом.

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Путин и Ким Чен Ын виделись лично в 2019 году во Владивостоке, когда северокорейский лидер приехал в Россию на бронепоезде. Одной из тем переговоров глав государств была ядерная проблема корейского полуострова.

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Теги
Татьяна Зыкина
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