МИД в открытке ко дню России напомнил о просьбе не расширяться на восток

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Google отстранила от работы инженера, нашедшего сознание у ИИ Технологии и медиа, 03:58
Подоляк заявил о желании Киева получить около 300 ракетных комплексов Политика, 03:51
Рогозин сообщил о возобновлении переговоров с Европой по миссии на Марс Технологии и медиа, 03:09
Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине Политика, 02:45
МИД в открытке ко дню России напомнил о просьбе не расширяться на восток Политика, 02:36
Роспотребнадзор нашел в России новый вариант омикрон-штамма коронавируса Общество, 01:48
Толстой предложил избавить Россию от англицизмов Политика, 01:31
Семеро детей пострадали в ДТП с автомобилями и велосипедами в Подмосковье Общество, 01:20
Кадыров рассказал о планах искать в Чечне новые нефтяные месторождения Экономика, 00:46
Байден заявил, что еще не принял решение о визите в Саудовскую Аравию Политика, 00:15
Посол ЛНР в России сообщил о выходе мирных жителей с завода «Азот» Политика, 00:13
Business Insider узнал об извинениях Испании перед ФРГ за танки для Киева Политика, 11 июн, 23:53
Англия продлила 44-летнюю серию без побед с Италией в официальных играх Спорт, 11 июн, 23:34
В Ленинградской области произошел взрыв газа в жилом доме Общество, 11 июн, 23:25
Политика ,  
0 

МИД в открытке ко дню России напомнил о просьбе не расширяться на восток

На открытке изображены шлемы Ливонского ордена, польских интервентов, армии Наполеона и войск вермахта, за ними следует пустой белый квадрат. Поздравление сопровождается фразой «Мы вежливо просили их не расширяться на восток...»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия просила нападавшие на нее государства не расширяться на восток, но они поступили иначе, заявил МИД России в поздравлении, приуроченном ко дню России, открытка с которым опубликована в Telegram.

«Мы вежливо просили их не расширяться на восток...», — сказано на изображении.

На открытке, приложенной МИДом, слева направо изображены четыре шлема иностранных войск. Первый — шлем рыцарей Ливонского ордена, второй — шлем польских интервентов. Оставшиеся два головных убора использовались армией Наполеона и войсками вермахта. Эти армии нападали на российскую территорию в разные исторические эпохи, однако потерпели поражение.

Глава РПЦ исключил изоляцию России, которая сама выбирает себе друзей
Политика
Фото:Виталий Пивоварчик / БелТА / ТАСС

Так, войска Ливонского ордена в 1242 году разбил князь Александр Невский, битва получила название Ледового побоища. Польские интервенты были изгнаны из Москвы в 1612 году народным ополчением земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Армию Наполеона Российская империя победила два века спустя, в 1812 году, а над войсками вермахта СССР одержал победу в Великой Отечественной войне. Правее от четырех головных уборов на открытке изображен пустой белый квадрат.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин предложил блоку НАТО начать переговоры о его нерасширении на восток. С момента распада СССР альянс принял в свой состав более десяти его бывших республик и других стран восточной Европы. В частности, к блоку присоединились Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Болгария, Словакия и Словения.

Россия неоднократно просила НАТО не расширяться на восток, и ей известно о его «устных заверениях», однако альянс делал ровно наоборот, игнорируя «законные российские озабоченности в сфере безопасности», говорил Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи

По словам главы государства, в НАТО обещали не двигаться на восток, но «надули» Россию. В ответ российскому президенту генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал таких обещаний.

В январе 2022 года состоялись три раунда переговоров между Россией, США, ЕС и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности для Москвы. В МИД заявили, что не видят смысла продолжать диалог, так как альянс «недоговороспособен».

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что это необходимо стране для обеспечения собственной безопасности. После начала боевых действий о своем решении присоединиться к блоку объявили Швеция и Финляндия. В МИД назвали этот шаг «ошибкой с далеко идущими последствиями».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
МИД День России
Материалы по теме
МИД Эстонии вызвал российского посла после слов Путина о Нарве
Политика
МИД увидел угрозу столкновения из-за «милитаризации информпространства»
Политика
Вагоны на восток: чем железная дорога отвечает на санкции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter