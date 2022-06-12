МИД в открытке ко дню России напомнил о просьбе не расширяться на восток

На открытке изображены шлемы Ливонского ордена, польских интервентов, армии Наполеона и войск вермахта, за ними следует пустой белый квадрат. Поздравление сопровождается фразой «Мы вежливо просили их не расширяться на восток...»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия просила нападавшие на нее государства не расширяться на восток, но они поступили иначе, заявил МИД России в поздравлении, приуроченном ко дню России, открытка с которым опубликована в Telegram.

«Мы вежливо просили их не расширяться на восток...», — сказано на изображении.

На открытке, приложенной МИДом, слева направо изображены четыре шлема иностранных войск. Первый — шлем рыцарей Ливонского ордена, второй — шлем польских интервентов. Оставшиеся два головных убора использовались армией Наполеона и войсками вермахта. Эти армии нападали на российскую территорию в разные исторические эпохи, однако потерпели поражение.

Так, войска Ливонского ордена в 1242 году разбил князь Александр Невский, битва получила название Ледового побоища. Польские интервенты были изгнаны из Москвы в 1612 году народным ополчением земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Армию Наполеона Российская империя победила два века спустя, в 1812 году, а над войсками вермахта СССР одержал победу в Великой Отечественной войне. Правее от четырех головных уборов на открытке изображен пустой белый квадрат.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин предложил блоку НАТО начать переговоры о его нерасширении на восток. С момента распада СССР альянс принял в свой состав более десяти его бывших республик и других стран восточной Европы. В частности, к блоку присоединились Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Болгария, Словакия и Словения.

Россия неоднократно просила НАТО не расширяться на восток, и ей известно о его «устных заверениях», однако альянс делал ровно наоборот, игнорируя «законные российские озабоченности в сфере безопасности», говорил Путин.

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По словам главы государства, в НАТО обещали не двигаться на восток, но «надули» Россию. В ответ российскому президенту генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал таких обещаний.

В январе 2022 года состоялись три раунда переговоров между Россией, США, ЕС и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности для Москвы. В МИД заявили, что не видят смысла продолжать диалог, так как альянс «недоговороспособен».

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что это необходимо стране для обеспечения собственной безопасности. После начала боевых действий о своем решении присоединиться к блоку объявили Швеция и Финляндия. В МИД назвали этот шаг «ошибкой с далеко идущими последствиями».