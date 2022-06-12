Лукашенко поздравил Путина с Днем России и пожелал россиянам мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России и пожелал ему крепкого здоровья, а россиянам мира и согласия. Поздравление опубликовано на официальном сайте белорусского президента.

Лукашенко отметил, что в «сложных геополитических условиях» Россия уверенно защищает свои национальные интересы.

«Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу — достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания», — говорится в поздравлении.

Поздравительные послания от Лукашенко также были направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, добавили в пресс-службе президента Белоруссии.

День России традиционно отмечается в стране 12 июня, праздник приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.



Ранее Владимира Путина поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Он выразил полную поддержку российскому народу от имени населения Северной Кореи, а также пожелал народу России благополучия и процветания.