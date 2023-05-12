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Экс-замглавы ФСИН получил девять лет за взятку и ущерб на 330 млн руб.

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Максименко к 9 годам колонии по делу о взятке
Максименко был замом главы ФСИН в 2016–2020 годах, ушел после заявлений, что ему «стыдно» давать комментарии СМИ о работе ФСИН. Его приговорили за взятку в ₽2 млн и причинение ущерба на ₽330 млн из-за контрактов со взяткодателями
Валерий Максименко
Валерий Максименко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Суд приговорил экс-заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы по обвинениям во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила Генпрокуратура.

Максименко признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Суд установил, что он получил взятку в размере более 2 млн руб. в виде услуг имущественного характера от некоего бизнесмена — чиновнику была оплачена аренда загородного дома в 2018–2020 годах. За это Максименко «обеспечил заключение с подконтрольной предпринимателю компанией договоров на строительство объектов для ФСИН».

Кроме того, бывший заместитель обязал территориальные органы ФСИН заключить контракты на строительство с неназванным федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП), которое не могло их исполнить. Сумма контрактов составила 3,6 млрд руб. В дальнейшем субподрядчиком выступила компания того же предпринимателя, который дал Максименко взятку.

В итоге ФГУП был причинен ущерб в размере свыше 330 млн руб. Суд постановил, что экс-замдиректора должен возместить этот ущерб, а также выплатить штраф в размере более 43 млн руб.

Кроме того, Максименко не сможет занимать должности на госслужбе в течение 11 лет, он лишен специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России» и госнаград.

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Максименко работал в уголовно-исполнительной системе с 2012 года, должность замглавы ФСИН он занял в 2016-м. Он был освобожден от должности в марте 2020-го. О его рапорте об отставке источники «Коммерсанта» сообщили еще в конце 2019 года.

Незадолго до этого Максименко прекратил давать комментарии СМИ, хотя ранее официально освещал деятельность ведомства. Он отмечал, что ему стало «стыдно» это делать. «Вот пример: начальник колонии <...> головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать?» — говорил Максименко.

Следственный комитет задержал его в ноябре 2020 года. Сначала ему предъявили обвинения только в злоупотреблении полномочиями.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ФСИН взятки злоупотребление полномочиями Валерий Максименко
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