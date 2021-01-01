В ОНК сообщили о непризнании вины экс-замглавы ФСИН Максименко

Валерий Максименко (Фото: СК РФ)

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признает свою в вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Я с коллегой сегодня был. Так он сказал [что не признает вину]», — сказал Мельников.

Также Мельников рассказал об условиях содержания Максименко. По его словам, задержанный находится один в камере изолятора временного содержания на Петровке. «В день задержания у Максименко повысилось давление, сотрудники изолятора выдали ему соответствующее лекарство. Сам он отмечал отношение сотрудников как вежливое, корректное», — сказал секретарь ОНК.

Мельников добавил, что впоследствии Максименко могут направить в два изолятора: Лефортово или Матросская тишина.