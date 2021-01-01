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Общество ,  
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В ОНК сообщили о непризнании вины экс-замглавы ФСИН Максименко

Валерий Максименко
Валерий Максименко (Фото: СК РФ)

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признает свою в вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Я с коллегой сегодня был. Так он сказал [что не признает вину]», — сказал Мельников.

Также Мельников рассказал об условиях содержания Максименко. По его словам, задержанный находится один в камере изолятора временного содержания на Петровке. «В день задержания у Максименко повысилось давление, сотрудники изолятора выдали ему соответствующее лекарство. Сам он отмечал отношение сотрудников как вежливое, корректное», — сказал секретарь ОНК.

Мельников добавил, что впоследствии Максименко могут направить в два изолятора: Лефортово или Матросская тишина.

СК задержал экс-замглавы ФСИН Максименко
Общество
Валерий Максименко

Следственный комитет задержал Максименко накануне, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ее управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Год назад источник РБК сообщил, что Максименко подал в отставку с поста замглавы ФСИН. Однако пресс-служба ФСИН тогда заявила, что рапорт об отставке к ним не поступал. Тогда же после серии скандалов о пытках и насилии в колониях Максименко отказался давать комментарии журналистам и заявил, что ему «со стыда хочется под землю провалиться».

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Президент России Владимир Путин освободил Максименко от должности в марте этого года.

ФСИН Валерий Максименко новости признание вины
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