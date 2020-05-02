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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число заболевших COVID-19 медиков в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице около 2 тыс. медиков заразились коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, результаты тестирования показали наличие антител к коронавирусу в крови примерно 2 тыс. сотрудников здравоохранения города. «То есть около тысячи человек болеют, тысяча переболела», — объяснил результаты Собянин.

Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Мэр города заявил, что эта статистика говорит о нахождении врачей в зоне риска, поэтому им необходима повышенная зарплата. Собянин отметил, что в Москве была введена надбавка к зарплатам медикам в размере 70 тыс. руб., позже президент России установил доплату медработникам в размере 80 тыс. руб.

«Таким образом, общая надбавка будет составлять 150 тыс.», — резюмировал Собянин.

Ранее глава столицы сказал, что в Москве коронавирусом заразились около 2% населения города.

По последним данным оперативного штаба Москвы, в городе 62 658 заболевших COVID-19. За последние сутки выявили 5358 новых случаев.

Оперативный штаб уточнил, что в столице увеличилась скорость обработки анализов на коронавирус, что влияет на прирост заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, COVID-19, Сергей Собянин
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