Собянин назвал число заболевших COVID-19 медиков в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице около 2 тыс. медиков заразились коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, результаты тестирования показали наличие антител к коронавирусу в крови примерно 2 тыс. сотрудников здравоохранения города. «То есть около тысячи человек болеют, тысяча переболела», — объяснил результаты Собянин.

Мэр города заявил, что эта статистика говорит о нахождении врачей в зоне риска, поэтому им необходима повышенная зарплата. Собянин отметил, что в Москве была введена надбавка к зарплатам медикам в размере 70 тыс. руб., позже президент России установил доплату медработникам в размере 80 тыс. руб.

«Таким образом, общая надбавка будет составлять 150 тыс.», — резюмировал Собянин.