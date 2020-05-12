СМИ назвали регионы России с наибольшей нехваткой масок
С серьезной нехваткой предназначенных для защиты носа и рта масок столкнулись в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает «Фармацевтический вестник» (ФВ) со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию письма Минпромторга. Кроме того, по данным издания, маски стали дефицитом в аптеках:
- Республики Алтай;
- Архангельской, Вологодской, Курганской, Орловской и Ульяновской областей;
- Еврейской автономной области;
- Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
ФВ отмечает, что Минпромторг в своем обращении призвал обратить пристальное внимание на доступность масок в названных регионах.
РБК отправил запрос в Минпромторг.