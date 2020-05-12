СМИ назвали регионы России с наибольшей нехваткой масок

Со ссылкой на данные Минпромторга, «Фармацевтический вестник» сообщил о дефиците масок в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

С серьезной нехваткой предназначенных для защиты носа и рта масок столкнулись в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает «Фармацевтический вестник» (ФВ) со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию письма Минпромторга. Кроме того, по данным издания, маски стали дефицитом в аптеках:

Республики Алтай;

Архангельской, Вологодской, Курганской, Орловской и Ульяновской областей;

Еврейской автономной области;

Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

ФВ отмечает, что Минпромторг в своем обращении призвал обратить пристальное внимание на доступность масок в названных регионах.

РБК отправил запрос в Минпромторг.