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СМИ назвали регионы России с наибольшей нехваткой масок

Со ссылкой на данные Минпромторга, «Фармацевтический вестник» сообщил о дефиците масок в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

С серьезной нехваткой предназначенных для защиты носа и рта масок столкнулись в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает «Фармацевтический вестник» (ФВ) со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию письма Минпромторга. Кроме того, по данным издания, маски стали дефицитом в аптеках:

  • Республики Алтай;
  • Архангельской, Вологодской, Курганской, Орловской и Ульяновской областей;
  • Еврейской автономной области;
  • Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

ФВ отмечает, что Минпромторг в своем обращении призвал обратить пристальное внимание на доступность масок в названных регионах.

РБК отправил запрос в Минпромторг.

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Исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова сообщила ФВ, что масок в России достаточно — их производят и завозят в страну в необходимом количестве. Однако владельцы многих аптек в регионах опасаются ими торговать из-за отсутствия у них понимания того, какими именно масками торговать можно, а за продажу каких может быть наложен штраф (о возможности продажи в аптеках немедицинских гигиенических масок Минздрав сообщил 21 апреля). Преснякова также отметила, что, по данным СРО, маски практически отсутствуют в аптеках Хакасии и их мало в аптеках Красноярского края.

В ряде регионов России введен разной строгости масочный режим. Так, например, в Москве с 12 мая ношение масок или респираторов обязательно в общественном транспорте, включая такси, и магазинах. Аналогичные правила введены в Московской области, в Санкт-Петербурге маски обязательно носить еще и на улицах.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, медицинские маски, Минпромторг
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