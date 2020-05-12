Путин назначил генерал-лейтенанта Рассохова заместителем Бастрыкина
Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова на должность заместителя председателя Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.
В нем отмечается, что указ вступает силу со дня его подписания.
Последние полтора года Рассохов занимал должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) Следственного комитета. Он занял этот пост в ноябре 2018-го, писал «Коммерсантъ». С 2014 по 2017 год Рассохов был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Александре Бастрыкине.