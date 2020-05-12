Путин назначил генерал-лейтенанта Рассохова заместителем Бастрыкина

В декабре прошлого года Рассохов получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Оно было присвоено ему президентом Путиным.

Рассохов вел несколько резонансных дел, среди них дело губернатора Тульской области Вячеслава Дудки и дело «Тольяттиазота». Он санкционировал уголовное преследование бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

В конце апреля Путин уволил заместителя Бастрыкина Александра Сорочкина, который руководил Главным военным следственным управлением. Сорочкин занимал должность замглавы СК с апреля 2011 года.