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Путин назначил генерал-лейтенанта Рассохова заместителем Бастрыкина

Последние полтора года Рассохов занимал должность руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел. Звание генерал-лейтенанта он получил в декабре 2019-го
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова на должность заместителя председателя Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что указ вступает силу со дня его подписания.

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Последние полтора года Рассохов занимал должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) Следственного комитета. Он занял этот пост в ноябре 2018-го, писал «Коммерсантъ». С 2014 по 2017 год Рассохов был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Александре Бастрыкине.

В декабре прошлого года Рассохов получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Оно было присвоено ему президентом Путиным.

Рассохов вел несколько резонансных дел, среди них дело губернатора Тульской области Вячеслава Дудки и дело «Тольяттиазота». Он санкционировал уголовное преследование бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

В конце апреля Путин уволил заместителя Бастрыкина Александра Сорочкина, который руководил Главным военным следственным управлением. Сорочкин занимал должность замглавы СК с апреля 2011 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Следственный комитет
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