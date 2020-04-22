Путин уволил заместителя Бастрыкина

Замглавы СК Александр Сорочкин также освобожден от военной службы. Он возглавлял Главное военное следственное управление с 2011 года

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы. Соответствующий указ об увольнении генерал-полковника юстиции опубликован на портале правовой информации.

Сорочкин занимал эту должность с апреля 2011 года. В 2007 году он был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления.

Как писал «Коммерсантъ», Сорочкин считался исполняющим обязанности первого заместителя председателя СК. С 2012 по 2016 годы этот пост занимал генерал-полковник юстиции Василия Пискарев, а с тех пор он остается вакантным.

22 апреля Путин назначил нового заместителя главы СК Александра Бастрыкина — им стал Эдуард Кабурнеев, который с марта 2017 года руководил Главным следственным управлением СК. В марте текущего года он возглавил рабочую группу СК по борьбе с фейками о коронавирусе.