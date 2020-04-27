Путин назначил Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции

Максим Бесхмельницын (Фото: rpgu.rkursk.ru)

Президент Владимир Путин назначил Максима Бесхмельницына заместителем главы Минюста. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно сайту ведомства, всего у министра юстиции девять заместителей.

С декабря 2019 года Бесхмельницын занимал должность заместителя директора департамента по информационным технологиям и связи аппарата правительства. Туда он перешел с поста замгубернатора Курской области, на котором проработал более года.

Согласно данным из открытых источников, Бесхмельницын родился в Белгородской области в 1978 году. В 1995 году он окончил Московское Суворовское училище, спустя пять лет — Военный университет Минобороны.