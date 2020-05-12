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Антикризисные меры ,  
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Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ

Министерство предложило снизить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг до 15%. По его данным, в 58 российских регионах этот порог составляет 22%
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минстрой предложил снизить максимально допустимую долю расходов россиян на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи с 22 до 15%, сообщили в ведомстве «Известиям». Соответствующая инициатива, которая считается одним из предложений по антикризисным мерам в сфере ЖКХ, уже направлена в правительство.

Согласно предложенным поправкам, регионы смогут установить свои пороги не выше федерального. По данным Минстроя, сейчас стандарты в субъектах варьируются от менее 15 до 22%: в 58 регионах установлен максимальный порог, в 24 — от 15 до 21%, еще в трех — менее 15%.

В Минстрое ожидают, что предложенная мера позволит значительно увеличить число тех, кто получит право на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Расходы на оплату ЖКУ, которые превышают предельно допустимую долю в семейном доходе, оплачиваются за счет региональных бюджетов, уточнил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

По данным заместителя руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсения Беленького, за 2019 год субсидии на оплату ЖКХ получали около 3 млн семей, на что суммарно было выделено около 71 млрд руб. По подсчетам профильного комитета Госдумы, в случае принятия поправок на выплату льгот дополнительно потребуется около 30 млрд руб. ежегодно. Таким образом, на субсидии смогут рассчитывать еще более 1 млн семей, отметил Беленький.

В кабмине на запрос издания на момент публикации не ответили.

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
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Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

На фоне эпидемии коронавируса в начале апреля правительство ввело запрет на штрафы и пени за коммунальные услуги до 1 января 2021 года. Должникам в этот период не будут отключать свет, воду или газ.

Помимо этого депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить во втором полугодии 2020-го индексы изменений тарифов на услуги ЖКХ на уровне прошлого года. Он отметил, что в соответствии с распоряжением кабмина во второй половине текущего года тарифы в среднем повысятся на 4% по сравнению с 2,4% годом ранее. В некоторых регионах размер индексации платы за «коммуналку» увеличится в два и более раза, сообщил парламентарий.

По мнению Сухарева, заморозка индексации тарифов позволит избежать увеличения расходов населения на услуги ЖКХ на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, подобные решения «должны быть оправданны». Он отметил, что доходы отрасли формируются из двух источников — тарифов и бюджета. «Один источник — это тариф, и поднять его в этой ситуации точно не сможем», — сказал министр. Однако, «чтобы достигнуть баланса», из тарифа можно убрать какие-то услуги, добавил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Минстрой, ЖКХ, льготники
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