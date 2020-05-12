Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ

Министерство предложило снизить максимальную долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг до 15%. По его данным, в 58 российских регионах этот порог составляет 22%

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Минстрой предложил снизить максимально допустимую долю расходов россиян на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи с 22 до 15%, сообщили в ведомстве «Известиям». Соответствующая инициатива, которая считается одним из предложений по антикризисным мерам в сфере ЖКХ, уже направлена в правительство.

Согласно предложенным поправкам, регионы смогут установить свои пороги не выше федерального. По данным Минстроя, сейчас стандарты в субъектах варьируются от менее 15 до 22%: в 58 регионах установлен максимальный порог, в 24 — от 15 до 21%, еще в трех — менее 15%.

В Минстрое ожидают, что предложенная мера позволит значительно увеличить число тех, кто получит право на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Расходы на оплату ЖКУ, которые превышают предельно допустимую долю в семейном доходе, оплачиваются за счет региональных бюджетов, уточнил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

По данным заместителя руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсения Беленького, за 2019 год субсидии на оплату ЖКХ получали около 3 млн семей, на что суммарно было выделено около 71 млрд руб. По подсчетам профильного комитета Госдумы, в случае принятия поправок на выплату льгот дополнительно потребуется около 30 млрд руб. ежегодно. Таким образом, на субсидии смогут рассчитывать еще более 1 млн семей, отметил Беленький.

В кабмине на запрос издания на момент публикации не ответили.