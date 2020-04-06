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Правительство пообещало не отключать коммунальные услуги за неуплату

По словам Михаила Мишустина, гарантии того, что электроэнергия, вода и газ не будут отключены за долги, получат все жители России, независимо от их доходов
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Правительство запретит начисление пеней для тех, кто не оплачивает коммунальные услуги, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом оказание таких услуг неплательщикам прекращаться не будет.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал Мишустин на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса (выступление премьер-министра показал телеканал «Россия 24»).

Глава правительства добавил, что в соответствии с постановлением правительства не будут начисляться и пени на просрочку уплаты взносов за капитальный ремонт.

«Этот период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены из расчета межповерочного интервала для приборов учета», — добавил Мишустин.

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Принятие правительством таких мер премьер-министр объяснил стремлением оказать поддержку всем пострадавшим от распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 и в первую очередь семьям с низкими доходами. Для них власти до 1 октября 2020 года продлили право получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без дополнительных подтверждений.

Накануне, 5 апреля, источник РБК в одной из энергокомпаний сообщил, что Мишустин подписал постановление о приостановке начисления пеней при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года, а также о запрете на прекращение доступа должников к услугам ЖХК.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин
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