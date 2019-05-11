«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Захоронение праха журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после прощания. Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

«Дата похорон пока не определена», — добавили на радиостанции.

Ранее источник агентства ТАСС в мэрии рассказал, что вопрос о месте захоронения будет решаться после того, как родственники журналиста заберут прах.

Сотрудник ГУП «Ритуал» уточнил «РИА Новости», что прощание состоится 12 мая в 11:00. «Точно будет кремация, но когда она будет, у меня информации нет. Может, завтра или послезавтра, это нужно у родственников уточнить», — добавил собеседник агентства.