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Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном»

Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство просвещения России согласилось с предложением изучать семейную историю в рамках «Разговоров о важном» для школьников. Ведомство сообщило об этом ответе на запрос агентства «РИА Новости».

«При формировании тем внеурочных занятий «Разговоры о важном» на 2024\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта «Моя история» для их проведения», — говорится в ответном письме ведомства.

Минпросвещения учтет предложение об изучении истории семьи, которое ведомству в январе 2024 года направила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По ее словам, рассказы старших лежат в основе национальной исторической памяти.

Минпросвещения решило проводить «разговоры о важном» для родителей
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В феврале 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что «Разговоры о важном» будут проводить для родителей, а также для будущих преподавателей. По его словам, в педагогических вузах, как и в школах, начнут проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна.

«Разговоры о важном» проводят во всех классах российских школ с сентября 2022 года. На этих уроках со школьниками обсуждают темы патриотизма, истории, экологии и др. «Разговоры о важном» проходят по понедельникам первым уроком и обязательны для посещения.

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