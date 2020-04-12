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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

По словам вице-премьера, в период с 14 по 16 апреля станет ясно, выходит ли Россия «на плато» по заболеваемости или прирост случаев заражения продолжится
Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

В период с 14 по 16 апреля можно будет сказать, выходит ли Россия «на плато» по заболеваемости или количество новых случаев заражения будет увеличиваться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием — выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать», — сказала Голикова. По ее словам, тогда будет виден первый эффект от введенных мер.

По словам вице-премьера, к 9 мая Россия точно не сможет «полностью выйти из этой ситуации» с коронавирусом. Она также сказала, что не может делать никаких преждевременных выводов относительно того, будут ли продлены ограничительные меры. Пока они установлены до 30 апреля.

Эта дата была выбрана неслучайно, отметила вице-премьер. По ее словам, к 30 апреля как раз закончатся два 14-дневных срока (столько длится инкубационный период коронавирусной инфекции).

Однако, подчеркнула Голикова, от граждан зависит, насколько быстро вирус будет побежден. «Сможем быть дисциплинированными, значит, выйдем благополучно из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки».

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С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России. В Москве и Подмосковье, где сложилась наиболее серьезная ситуация с заболеваемостью, власти дополнительно установили пропускную систему. С понедельника жителям этих регионов будут выдавать пропуска для поездок на работу, посещения медицинских организаций и перемещений в личных целях.

По данным московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 10 апреля более 3,5 млн человек покидали дома более чем на шесть часов. Эту информацию власти получили от сотовых операторов.

Ранее в апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на работу продолжают ходить около 3 млн жителей города, еще 2 млн перешли на удаленную работу. «Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс», — заключил Собянин.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, заражение
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