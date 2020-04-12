Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

По словам вице-премьера, в период с 14 по 16 апреля станет ясно, выходит ли Россия «на плато» по заболеваемости или прирост случаев заражения продолжится

Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

В период с 14 по 16 апреля можно будет сказать, выходит ли Россия «на плато» по заболеваемости или количество новых случаев заражения будет увеличиваться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием — выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать», — сказала Голикова. По ее словам, тогда будет виден первый эффект от введенных мер.

По словам вице-премьера, к 9 мая Россия точно не сможет «полностью выйти из этой ситуации» с коронавирусом. Она также сказала, что не может делать никаких преждевременных выводов относительно того, будут ли продлены ограничительные меры. Пока они установлены до 30 апреля.

Эта дата была выбрана неслучайно, отметила вице-премьер. По ее словам, к 30 апреля как раз закончатся два 14-дневных срока (столько длится инкубационный период коронавирусной инфекции).

Однако, подчеркнула Голикова, от граждан зависит, насколько быстро вирус будет побежден. «Сможем быть дисциплинированными, значит, выйдем благополучно из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки».