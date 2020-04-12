В Китае за сутки коронавирус выявили у 99 человек

В Китае за последние сутки коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у 99 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что 97 новых пациентов прибыли из-за границы, и лишь два человека заразились внутри страны. Еще у 49 граждан медики подозревают COVID-19. Все эти случаи ввозные.

В провинции Хубэй и городе Ухань в центральном Китае, откуда пошло распространение заболевания в январе 2020 года, не было обнаружено ни одного нового заболевшего.

Всего в ведомстве подтвердили 1280 случаев завоза коронавируса из-за границы. 799 человек сейчас проходят лечение, 481 пациент выписан в связи с выздоровлением.