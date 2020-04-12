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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае за сутки коронавирус выявили у 99 человек

В Китае за последние сутки коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у 99 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что 97 новых пациентов прибыли из-за границы, и лишь два человека заразились внутри страны. Еще у 49 граждан медики подозревают COVID-19. Все эти случаи ввозные.

В провинции Хубэй и городе Ухань в центральном Китае, откуда пошло распространение заболевания в январе 2020 года, не было обнаружено ни одного нового заболевшего.

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Всего в ведомстве подтвердили 1280 случаев завоза коронавируса из-за границы. 799 человек сейчас проходят лечение, 481 пациент выписан в связи с выздоровлением.

За сутки в Китае от вызванных коронавирусом осложнений не умер ни один человек. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 82 052 заболевших. 3339 человек умерли, еще 77 575 выздоровели. В настоящий момент в КНР в больницах остается 1138 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 139 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Согласно актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, во всем мире COVID-19 выявили у 1,777 млн человек. Лидирует по числу заболевших США с 529 тыс. пациентов. На втором месте Испания (163 тыс.), на третьем Италия (152 тыс.).

От вызванных коронавирусом осложнений умерли более 108 тыс. человек. Еще 404 тыс. выздоровели.

Теги: коронавирус, Китай, эпидемия
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