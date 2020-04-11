Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

Группу медицинских экспертов сформировал государственный комитет по вопросам здравоохранения республики, говорится в сообщении. Отмечается, что медики отправились в Россию утром 11 апреля.

Сколько человек прибудет в Россию и чем именно займется группа специалистов, в сообщении не указывается.

По состоянию на 11 апреля, Китай, где началось распространение коронавируса, занимает шестое место по числу случаев заражения в мире. Так, в стране зафиксировали 82, 9 тыс. случаев заболевания, причем почти 78. тыс. уже выздоровели.