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Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции в Москве принят Мосгордумой. Граждан-нарушителей по нему будут штрафовать на 4 тыс. руб., организации будут наказывать штрафом до 500 тыс. руб.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Основные изменения коснулись статьи 3.18 кодекса — «Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Раньше она состояла из одного пункта, после утверждения поправок в ней будет уже четыре пункта.

Теперь закон должен подписать мэр Москвы Сергей Собянин.

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Какие наказания вводят в Москве для нарушителей режима самоизоляции

  • Граждан, которые нарушили требования московских властей о режиме повышенной готовности, в том числе нарушили режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тыс. руб.

  • Если нарушение произошло с использованием транспортного средства, то штраф для граждан возрастает до 5 тыс. руб. При этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

  • За повторное нарушение штраф для физических лиц составляет 5 тыс. руб.

  • Предприятия и организации, которые нарушат запрет на массовые мероприятия, а также магазины и предприятия общественного питания, нарушившие предписания властей города, могут быть оштрафованы на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
  • Должностные лица организаций-нарушителей будут наказываться штрафами от 30 тыс. до 40 тыс. руб.
  • За повторные нарушения штраф для должностных лиц увеличивается до 30–50 тыс руб., для юридических — до 300–500 тыс. руб.
  • Во всех пунктах статьи 3.18 отмечается, что они применяются, если действия граждан и организаций не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП России.

Все предложенные оппозиционными депутатами поправки (их текст есть у РБК) были отклонены, С поправками выступили Михаил Тимонов, Екатерина Енгалычева, Сергей Митрохин — представители «Справедливой России», КПРФ и «Яблока». Члены столичного парламента предлагали, в частности, сократить размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности до 1 тыс. руб. для физических лиц, для должностных лиц — до 5-10 тыс. руб. в связи с низким уровнем дохода горожан. Также предлагалось не подключать городские камеры к системе контроля за гражданами в период самоизоляции, так как это может нарушить конституционное право на частную жизнь. В ответе автор поправок депутат Мосгордумы Кирилл Щитов указал, что снимать граждан без их согласия допускается в общественных местах согласно статье 152.1 Гражданского кодекса.

Московские власти с 30 марта ввели в городе режим самоизоляции, разрешив жителям покидать квартиры только для того, чтобы пойти на работу или сходить в магазин, а также в некоторых других прямо прописанных в указе мэра Сергея Собянина случаях.

Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, введение штрафов за нарушение карантина, которое повлекло угрозу распространения заболевания, в размере до 40 тыс. руб. для физических лиц. Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, но деяние при этом не содержит признаков уголовного преступления, максимальный размер штрафа для физического лица увеличивается до 300 тыс. руб. В случае уголовного преследования нарушителю карантина может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Кузнецова
Теги: Мосгордума, коронавирус, штрафы
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