Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции в Москве принят Мосгордумой. Граждан-нарушителей по нему будут штрафовать на 4 тыс. руб., организации будут наказывать штрафом до 500 тыс. руб.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Основные изменения коснулись статьи 3.18 кодекса — «Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Раньше она состояла из одного пункта, после утверждения поправок в ней будет уже четыре пункта.

Теперь закон должен подписать мэр Москвы Сергей Собянин.

Какие наказания вводят в Москве для нарушителей режима самоизоляции