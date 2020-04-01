Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Основные изменения коснулись статьи 3.18 кодекса — «Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Раньше она состояла из одного пункта, после утверждения поправок в ней будет уже четыре пункта.
Теперь закон должен подписать мэр Москвы Сергей Собянин.
Какие наказания вводят в Москве для нарушителей режима самоизоляции
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Граждан, которые нарушили требования московских властей о режиме повышенной готовности, в том числе нарушили режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тыс. руб.
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Если нарушение произошло с использованием транспортного средства, то штраф для граждан возрастает до 5 тыс. руб. При этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
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За повторное нарушение штраф для физических лиц составляет 5 тыс. руб.