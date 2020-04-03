Мособлдума утвердила штрафы за нарушение самоизоляции

Московская областная дума дополнила региональный Кодекс об административных правонарушениях статьей о штрафах за неисполнение гражданами требований о самоизоляции. Срок действия этого режима в регионе продлен до начала мая

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Московская областная дума сразу в трех чтениях приняла закон о внесении поправок в региональный Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с документом он дополняется статьей, в соответствии с которой за неисполнение гражданами требований о самоизоляции и других правил, введенных властями Московской области в целях обеспечения режима повышенной готовности, будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб., сообщает РИАМО.

При повторном нарушении размер штрафа будет увеличен до 5 тыс. руб. Столько же будет взиматься с тех, кто нарушил требование о самоизоляции с использованием транспортного средства. При этом автомобиль может быть задержан и отправлен на спецстоянку.

Тем же документом вводятся штрафы за неисполнение требований о приостановке мероприятий с очным участием граждан, а также работы объектов общественного питания с допуском в них клиентов. За первое нарушение такого рода штраф для юридических лиц составит 200–300 тыс. руб., для должностных лиц — 30–40 тыс. руб., за повторное — 300–500 тыс. и 40–50 тыс. руб. соответственно.

Принятый Мособлдумой закон практически дублирует закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции в Москве, принятый Мосгордумой 1 апреля.