 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Глава Кубани сообщил о выбросах нефтепродуктов со дна из-за потепления

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Нефтепродукты попали в Черное море в результате утечки после крушения танкеров. Из-за повышения температуры воздуха и воды «небольшие фракции» начало выбрасывать на берег Анапы, сказал Кондратьев
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На берег Анапы начало выбрасывать «небольшие фракции нефтепродуктов» со дна из-за повышения температуры воздуха и воды в Черном море, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Нефтепродукты попали в море в результате утечки после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Часть топлива выбросило на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма. По различным подсчетам, на дне лежит около 4–5 тыс. т мазута.

«Сейчас в ручном режиме мониторим ситуацию на каждом участке береговой полосы. На побережье в уборке замазученного песка задействованы более 1700 человек — команды муниципалитетов, сотрудники МЧС и краевых спасслужб, волонтеры. При необходимости группировку увеличим», — написал он.

Владельца потерпевшего крушение танкера оштрафовали на ₽300 тыс.
Общество
Фото:Министерство транспорта России

По словам главы региона, возможность открытия курортного сезона будет обсуждаться с Роспотребнадзором, но уже сейчас очевидно, что санаторно-курортному бизнесу Анапы и Темрюкского района нужна поддержка.

Танкеры потерпели крушение в декабре прошлого года, они перевозили около 9,2 тыс. т мазута.

Часть разлившегося топлива «залегла на дно»; в мае, при определенных температурах, оно может снова подняться, говорил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Позднее Путин назвал затонувшие танкеры «миной замедленного действия» и призвал как можно быстрее поднять их со дна. «Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся», — сказал он в феврале. На прошлой неделе Минтранс сообщил о завершении демонтажа кормы «Волгонефти-239».

Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение об открытии курортного сезона будет принято «только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора».

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Вениамин Кондратьев танкеры нефтепродукты Черное море Анапа
Материалы по теме
Анапа подала иск к компаниям — владельцам потерпевших крушение танкеров
Общество
Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займы
Бизнес
Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Цена Ethereum к биткоину обновила пятилетний минимум. Что произошлоКрипто, 17:28
В Тобольске взорвался частный домОбщество, 17:26
ЦБ раскрыл требования к инвесторам для статуса «суперквалифицированных»Инвестиции, 17:25
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евроИнвестиции, 17:25
Директор ФСИН сообщил о нехватке почти 54 тыс. сотрудниковОбщество, 17:25
Власти Москвы объяснили введение продажи билетов в театры по паспортуОбщество, 17:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Зеленский предупредил о «сильных шагах» США в отношении РоссииПолитика, 17:13
Пресс-служба Совфеда пояснила слова Матвиенко об абитуриентах из регионовОбщество, 17:10
Тренера сборной России Бородавко выписали из больницы после пневмонииСпорт, 17:08
Силовики задержали замглавы администрации ДубныОбщество, 17:06
В «Детском мире» на Лубянке произошло возгораниеПолитика, 17:02
МВД сообщило о 190 тыс. выдворенных за год из России мигрантовПолитика, 17:01
ВТБ и «Сбер» сообщили о возможности оплаты шопинга в Турции по QR-кодуОбщество, 16:59