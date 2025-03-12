Глава Кубани сообщил о выбросах нефтепродуктов со дна из-за потепления

Нефтепродукты попали в Черное море в результате утечки после крушения танкеров. Из-за повышения температуры воздуха и воды «небольшие фракции» начало выбрасывать на берег Анапы, сказал Кондратьев

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На берег Анапы начало выбрасывать «небольшие фракции нефтепродуктов» со дна из-за повышения температуры воздуха и воды в Черном море, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Нефтепродукты попали в море в результате утечки после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Часть топлива выбросило на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма. По различным подсчетам, на дне лежит около 4–5 тыс. т мазута.

«Сейчас в ручном режиме мониторим ситуацию на каждом участке береговой полосы. На побережье в уборке замазученного песка задействованы более 1700 человек — команды муниципалитетов, сотрудники МЧС и краевых спасслужб, волонтеры. При необходимости группировку увеличим», — написал он.

По словам главы региона, возможность открытия курортного сезона будет обсуждаться с Роспотребнадзором, но уже сейчас очевидно, что санаторно-курортному бизнесу Анапы и Темрюкского района нужна поддержка.

Танкеры потерпели крушение в декабре прошлого года, они перевозили около 9,2 тыс. т мазута.

Часть разлившегося топлива «залегла на дно»; в мае, при определенных температурах, оно может снова подняться, говорил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Позднее Путин назвал затонувшие танкеры «миной замедленного действия» и призвал как можно быстрее поднять их со дна. «Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся», — сказал он в феврале. На прошлой неделе Минтранс сообщил о завершении демонтажа кормы «Волгонефти-239».

Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение об открытии курортного сезона будет принято «только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора».