Путин назвал миной замедленного действия затонувшие танкеры в Черном море

Демонтаж танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае, 3 февраля 2025 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Владимир Путин назвал затонувшие в Черном море танкеры «миной замедленного действия» и призвал как можно быстрее поднять их со дна. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.

Путин сказал, что все действия необходимо выполнить максимально быстро и качественно.

«Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся. Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще», — заявил он (цитата по ТАСС).

Говоря о летнем сезоне на побережье Черного моря, вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что решение о его открытии примут «только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года, они перевозили порядка 9,2 тыс. т мазута. Первое судно затонуло, второе село на мель, у него оторвана носовая часть.

В результате утечки часть нефтепродуктов попала в Черное море, а затем на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма. По различным подсчетам, на дне лежит около 4–5 тыс. т мазута.

В начале февраля начался демонтаж палубной части танкера «Волгонефть-239». 16 февраля специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа.