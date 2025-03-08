На Кубани вывезли все детали разобранной кормы танкера «Волгонефть-239»

Video

Специалисты вывезли последние детали демонтированной кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера — гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», — говорится в сообщении.

Накануне в Минтрансе России сообщили, что специалисты досрочно завершили работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Разрезка судна началась 31 января с демонтажа переходного мостика и надстройки, включая внутренние помещения. Затем специалисты приступили к разбору подводной части, постепенно вытаскивая корпус на берег и разрезая его по частям.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года при перевозке около 9,2 тыс. т мазута. По данным Минприроды России, в результате утечки 4 тыс. т нефтепродуктов попали в Черное море и загрязнили побережье Анапы, Темрюкского района и Крыма.

В пятницу, 7 марта, в МЧС России сообщили, что с начала работ очищено более 384 км берега, собрано почти 150 тыс. т загрязненного песка и грунта, а 110 тыс. т вывезено на площадки временного хранения.